Como los estudiantes universitarios deben cuidar su salud mental

Introducción

La vida no es fácil, y a medida que la sociedad avanza, cada vez aparecen más complicaciones. Hace menos de un siglo, las preocupaciones de los humanos estaban muy cerca de las de un animal, comer, cuidar de los tuyos, y conseguir lo suficiente como para poder subsistir. Ahora la sociedad es mucho más compleja y entre las necesidades que esta nos crea y las que nos creamos nosotros mismos, cada vez nos es más difícil seguir adelante. Este artículo va a tratar el caso de los alumnos universitarios, los cuales están sometidos a un gran estrés a lo largo de su etapa de estudios.

El estrés en la vida universitaria

Para empezar, el salto del colegio a la universidad no es fácil, es un cambio muy brusco y los estudiantes deben de mentalizarse antes de darlo. La forma de enseñar de los profesores no es la misma, son menos insistentes y hacen que los alumnos deban de ser un poco más autodidactas. Existen muchos ensayos de psicología que ayudan a que entiendas un poco más esto, pero no te sientas mal, ya que no eres ni serás el único que pase por este proceso.

El salto a la universidad es una de las primeras trabas que tiene un estudiante, pero no es la única. Poco después llegan los exámenes, y aquí comienza la verdadera presión. Los exámenes en la universidad son mucho más serios que en el colegio, y es que suele haber un par de posibilidades para aprobar, y en caso de suspender, tendrás que repetir la asignatura completa al año siguiente. Es una presión con la que todo estudiante debe aprender a lidiar ya que, al menos durante 4 años, va a tener que enfrentarse a ella dos veces al año.

La asistencia a clase, la toma de apuntes, las prácticas obligatorias y las charlas y congresos también son importantes, quitan tiempo y generan estrés en los estudiantes. Es muy frecuente encontrarse con alumnos que deciden dejar apartada alguna de sus asignaturas por falta de tiempo. Cada persona debe conocer sus límites, y además de aprender, la etapa universitaria hay que disfrutarla, por tanto, si crees que dejar una asignatura de lado es una opción buena para ti, hazlo, lo importante es que seas capaz de aguantar esta carrera de resistencia que es la universidad.

Por último, todo alumno universitario tiene la presión de que hará después de la carrera. Es algo que no se puede evitar, y es que desde que se empieza la carrera ya hay que empezar a buscarle un enfoque profesional. Los profesores irán proponiendo ideas con el paso de los cursos, pero debes ser tú el que decida. Aquellos que se dedican a la investigación tendrán una presión añadida, y es que conseguir una beca no es nada fácil, y requiere de notas muy altas. Por otro lado, existe la gente que quiere opositar. Esto sí que requiere gran fuerza de voluntad, porque implicará otros dos, tres o más años de estudio una vez terminada la carrera. Finalmente está la gente que no tiene claro que hacer. Mucha gente entra en una carrera sin saber porque lo hace, por descarte, y esto es una idea nefasta. La falta de motivación es una de las principales razones por las que muchos alumnos universitarios abandonan una carrera y es que, solo debería entrar en la universidad si de verdad quieres hacerlo. Existen muchas más opciones en la vida a parte de entrar en la universidad: grado medio y grado superior, montar tu propio negocio, trabajar online…Parece que, si hoy en día no haces una carrera universitaria, no vas a ser bien aceptado por la sociedad, pero eso es completamente mentira. De verdad te asombraría saber la cantidad de gente triunfadora que existe que jamás ha ido a la universidad y la cantidad de gente deprimida y con vidas infelices que sí que fue a la universidad cuando en realidad no era lo que quería.

Conclusión

La vida ya nos genera suficientes trabas como para que nosotros mismos nos añadamos más. Estudiar una carrera universitaria es muy importante, de hecho, puede cambiarte la vida, pero hacerlo de manera infeliz también puede afectar al curso de tu vida. Si de verdad crees que una carrera universitaria es lo que quieres, adelante, no lo dudes, y entra en la carrera de tus sueños, pero ten en cuenta que van a ser años duros de tu vida, de mucho estudio y estrés, pero la recompensa final será muy gratificante.

BIO

Robert Griffith es un escritor independiente muy interesado en la enseñanza y la educación. Según él, los años de universidad son los mejores que una persona va a pasar en su vida ya que, durante estos, no solo aprenderás cosas nuevas, sino que harás nuevas amistades y te formarás como persona.