Comunidad haitiana en Magallanes contará con cartilla en lengua criolla en Servicios de Urgencia

En un trabajo intersectorial entre Servicio de Salud, Seremi de Salud y la comunidad haitiana residente en Magallanes, en las dependencias del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) del Mateo Bencur, se realizó el lanzamiento de Cartilla en creole para atención de salud de dicha comunidad.

En la actividad, estuvo presente el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, Susan Mayor trabajadora social y encargada del Programa Migrante de la Seremi de Salud y como representante de la comunidad haitiana, Mathinaud Nhellodas Placide.

Al respecto, el director (s) Contreras, manifestó con orgullo el trabajo logrado por los referentes y funcionarios de ambas instituciones, que se reflejó en la cartilla que se ubicará en los Servicios de Urgencia de la Red Asistencial.

“Estamos poniendo en trabajo un recurso muy importante a disposición de nuestra Red de Urgencias que, va a permitir una adecuada comunicación e identificación de estos antecedentes básicos y necesarios, en una consulta de urgencia para nuestros funcionarios y la comunidad haitiana residente en Magallanes”, indicó la autoridad.

El nuevo material, surge de una necesidad planteada de la misma comunidad haitiana en reuniones de coordinación junto a los equipos de salud.

“Como no existe un recurso humano con manejo del creole en los SAPU de la Red Asistencial, se realizó este material para generar un vínculo con las personas migrantes de Haití, ya que el presidente de esta comunidad, nos planteó que habían tenido dificultades al momento de consultar, ya que si no estaban acompañadas de una persona que no tuviera manejo del español no sabían cómo expresar el malestar de salud que presentaban”, explicó Susan Mayor, encargada del Programa Migrantes de la Seremi de Salud.

Finalmente, en representación de la comunidad haitiana en la región, Mathinaud Nhellodas Placide, esbozó: “Esta cartilla me parece bastante buena porque ayuda a facilitar la manera de comunicación entre los haitianos y el personal de salud”.