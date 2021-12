Magallanes en 100 palabras premió a los mejores cuentos breves en una ceremonia presencial

La actividad fue realizada de manera presencial en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes y contó con la participación de la actriz nacional Francisca Imboden.

El Primer Lugar fue para Paola de Smet d’Olbecke autora de “Cuento de comisaría”, mientras que el Premio al Talento Mayor fue para Marco Barticevic, de 69 años, por su cuento “Te amo, María”.

El concurso es presentado por ENAP Magallanes y Fundación Plagio.

(Punta Arenas, jueves 2 de diciembre de 2021) El reconocido concurso de cuentos breves “Magallanes en 100 Palabras”, premió a las y los ganadores de la sexta edición del certamen, en una ceremonia realizada de manera presencial el pasado miércoles en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, que además fue transmitida en vivo a través de las redes sociales y sitio web del concurso.

“Magallanes en 100 Palabras” espresentado por ENAP Magallanes y Fundación Plagio, auspiciado por Methanex y cuenta con la colaboración de EPAustral.

Frente a un expectante público (con aforo reducido) y con la presencia de la destacada actriz de teatro y televisión Francisca Imboden, la conducción del presentador local Óscar España y la participación del cuarteto de cuerdas del Teatro Municipal José Bohr, se premiaron a ocho autores de la región, recibiendo el Primer Lugar en Paola de Smet d’Olbecke (50 años) de Punta Arenas por su relato “Cuento de comisaría”, quien ganó $1.000.000.



“Muchos de mis cuentos están basados en historias que he escuchado, de cosas que han ocurrido de verdad. Como soy periodista, me cuesta mucho la ficción, parece que lo mío es más descriptivo”, señala Paola de Smet d’Olbecke. Y agrega: “Siempre encontré que era un juego entretenido escribir corto. Tratar de contar algo con pocas palabras puede hacer que otros se imagen lo que uno quiere”.

El jurado, integrado por los escritores Patricia Stambuk y Francisco Ortega, junto a la museóloga, traductora y editora magallánica, Rosamaría Solar, escogió de manera unánime el cuento ganador.

“Encontré que el relato `Cuento de comisaría’ era original. Es el punto de vista de alguien que está dentro del territorio de Magallanes y que ve llegar a personas que son distintas y que, a veces, traen no todos los usos que la comunidad local quisiera. El relato da cuenta de una persona que no actúa debidamente y hace lo que no debe hacer, por lo que es de alguna manera juzgado. Me pareció un buen cuento”, reflexiona Patricia Stambuk.

Este año se recibieron más de 2.300 cuentos provenientes de todas las comunas de la región. Los relatos fueron escritos por habitantes de todas las edades, entre los 7 y los 93 años. Entre las palabras más usadas se encuentran: Punta Arenas, Magallanes, viento, frío, nieve y vida.

“Queremos felicitar no solo a los autores de los cuentos ganadores sino también a los creadores y creadoras de los más de 2.300 cuentos que llegaron este año. Estamos gratamente sorprendidas con la participación, que pese al contexto en el que nos encontramos, los magallánicos están motivados a plasmar sus vivencias en pocas palabras. Esperamos volver a encontrarnos el año que viene en una nueva edición del concurso”, indica Soledad Camponovo, Coordinadora General de Fundación Plagio.

El Gerente General de ENAP E&P Magallanes, Pablo Martínez, también rescató el interés de los magallánicos por participar. “Sabemos que el contexto era complejo y por eso valoramos con mayor fuerza la participación que tuvimos en esta edición de Magallanes en 100 Palabras. Este concurso es construido para todos los magallánicos de las más diversas edades, por lo que nos genera mucha alegría y satisfacción estar presentes en esta iniciativa. Muchas felicitaciones a los ganadores de esta sexta versión”.

Entre las actividades de extensión que atrajeron la mayor atención del público, y que fueron realizadas durante esta edición, destaca el encuentro online con el reconocido ilustrador argentino Liniers, el taller híbrido de microcuentos realizado por el poeta y escritor magallánico Óscar Barrientos y el audiolibro grabado por la reconocida actriz de teatro, cine y televisión Blanca Lewin. Este último fue difundido a través del sitio web del concurso y de la plataforma Spotify y permite escuchar los 100 cuentos ganadores de la pasada edición de Magallanes en 100 Palabras.

Los premiados

El primer lugar fue para Paola de Smet d’Olbecke, periodista y gestora cultural de 50 años, autora de “Cuento de comisaría”, quien recibió $1.000.000.El Premio al Talento Joven se lo adjudicó Sofía Gómez, de 16 años, por su relato “No me quiero ir”; mientras que el Premio al Mejor Relato del Futuro fue para Vicente Farfán, de 19 años, autor de “Fin de siglo”. Cada uno de ellos ganó $250.000. Este 2021 como novedad se entregó el Premio al Talento Mayor que fue para Marco Antonio Barticevic, de69 años, autor de “Te amo, María”.

Por otro lado, Emilio Martínez de 7 años se llevó el Premio al Talento Infantil gracias a su cuento “El paisaje”, adjudicándose una biblioteca con libros avaluada en $250.000. Cabe destacar que el pequeño rompe dos récords en la historia de Magallanes en 100 Palabras: por un lado, es el primer finalista proveniente de la comuna de Cabo de Hornos en la historia del concurso y, por otro, es el finalista más joven desde la primera versión del certamen.

Finalmente, las menciones honrosas recayeron en: Michael Arcos (“Todo tiempo pasado fue mejor”); Carolina Berrocal (“Los geólogos”) y Mauricio Mayorga (“Jineteada”). Cada uno de ellos se llevó $250.000.

Además, se premió al Colegio Pedro Pablo Lemaitre, por ser el establecimiento educacional que más cuentos envió a esta convocatoria de Magallanes en 100 Palabras.

Los cuentos ganadores, junto a otros seleccionados, formarán parte de un libro con los mejores 100 cuentos de “Magallanes en 100 Palabras”, que será distribuido durante el lanzamiento de la próxima versión del concurso.

Te invitamos a revivir los mejores momentos de la premiación en el Facebook del concurso y en el sitio web www.magallanesen100palabras.cl

Cifras históricas de 6 años “Magallanes en 100 Palabras” Cuentos recibidos: 20.400Cantidad de premiados: 39 ganadores.Autores publicados: 500 autores.

Cuento de comisaría primer lugar Desde Santiago, a Plutarco lo mandaron castigado al sur, a cargo del retén Paso Alto, cerquita de Argentina. Llegó bravo, imponiendo su ley. (Esa ley que él mismo no respetaba). Cortó el único álamo que había en la pampa. Se tomó todas las botellas, dio vuelta una camioneta –que compró usada en zona franca– y la escondió detrás de un puesto. Le disparó a un ñandú, a dos zorros, mató un puma con cuyo colmillo hizo un collar. Pasó partes a gauchos indocumentados y cobró comisiones a choferes sin papeles. De enemigos hizo amigos. Finalmente, Plutarco lo pasó muy bien. Paola de Smet d’Olbecke Errázuriz, 50 años, Punta Arenas.