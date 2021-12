Mesa regional de Conaset llama a peatones a extremar precaución en desplazamiento en la vía pública en el marco de las compras navideñas

En 2020, el 37,5% de los fallecimientos en el tránsito en Magallanes se debió a imprudencia del peatón. El llamado de las autoridades locales fue a respetar las normas y maximizar la precaución frente al aumento de movilidad de transeúntes en las calles.

La mesa regional de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), se dirigió esta vez a los transeúntes en pleno centro de la capital regional, para hacer el llamado a maximizar la precaución en momentos en que se prevé un importante aumento en la movilidad peatonal en las calles, producto de las compras navideñas. “Son varias las instancias de comercio ambulante en el centro de la ciudad y creímos oportuno recordar a las y los peatones que también juegan un rol importante en la prevención de siniestros en el tránsito”, señaló el seremi del ramo Marco Mella.

Y es que los peatones pueden ser víctimas pero también provocar un siniestro, al no respetar el paso preferencial de otro ocupante de las vías, como un automovilista, al cruzar con luz roja o en un lugar no habilitado. “Consideremos que en estas fechas aumentan las distracciones por varios motivos: falta de tiempo, compras de regalos, preparación de actividades, etc. Por ello es necesario que todos pongan la mayor atención de su parte en momentos en que se desplazan en la vía pública”, agregó.

“Durante el 2020 en la región de Magallanes se registraron 665 siniestros de tránsito con 8 fallecidos y 512 lesionados presentando una disminución del 41,6% con respecto al año 2019, un 55,6% en los fallecidos y un 46,9% en el total de lesionados. Lamentablemente este año 2021 van 14 fallecidos a la fecha”, informó el jefe de la Subcomisaría de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), cap. de Carabineros Álvaro Baquedano.

Agregó que estos hechos se produjeron en su mayoría por la imprudencia del conductor (49,2%). Las causas de los fallecidos en cambio fueron la velocidad imprudente y la pérdida de control del vehículo en un 37,5% y la imprudencia del peatón en un 37,5%. Esta última causa solo se atribuye a un 1,1% de los siniestros (7 en total), por lo que su severidad es muy alta. Por ello el llamado en este tiempo donde aumenta el flujo vehicular es a la máxima prudencia a los peatones, que respeten los pasos habilitados para cruce de calzada y por supuesto se espere la luz verde del semáforo, agregó.

Finalmente, el director de tránsito municipal Marcel Bermúdez hizo hincapié en la Ley de Convivencia de Modos. “Estamos trabajando arduamente en mejorar las condiciones de seguridad vial y evitar los excesos de velocidad en nuestras calles”, señaló. Hizo el llamado a respetar las normas de tránsito ser responsables y velar por la seguridad tanto de los peatones y conductores, ya que debemos propender a respetar todas las formas de movilidad que se dan en nuestra ciudad.