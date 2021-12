Pase de Movilidad: Autoridad Sanitaria recalca que se debe pedir y escanear documento

“No basta solo con mostrarlo sino escanearlo o leerlopues así vemos las personas que están inhabilitadas por falta de vacunas o porque deben cumplir cuarentena”, señaló el Seremi (s) Eduardo Castillo.

Esta mañana la SEREMI de Salud Magallanes realizó una actividad de refuerzo en lo que respecta la exigencia del Pase de Movilidad para ingreso a restoranes, bares, gimnasios o fuentes de soda. Dicha jornada se realizó en el Café Antakarana de Punta Arenas con la finalidad de prevenir contagios dentro de estos locales y enmarcado en las acciones preventivas que la Autoridad Sanitaria previo a las Fiestas de Fin de Año.

Se trata de una medida muy simple y rápida, pero quemuchas veces se olvida realizar o no se efectúa de manera correcta ya que se ha detectado que algunas veces, los establecimientos solo preguntan si se tiene el pase de movilidad, pero no solicitan mostrarlo. O si lo hacen, no escanean el código QR, con lo que no se cumple con la función que tiene este pase.

Al respecto Eduardo Castillo, Seremi (s) de Salud dijo que: “Queremos fortalecer el control del pase de movilidad, y también solicitar a los establecimientos que tienen la obligación de exigirlo, restoranes, café, gimnasios pedir y revisar este pase. También a los clientes de exigir que le pidan el pase ya que no basta solo con mostrarlo sino escanearlo pues así vemos las personas que están inhabilitadas por falta de vacunas o porque deben cumplir cuarentena. Hoy nos encontramos con más de 9 mil 500 personas con pase de movilidad y a contar del 1° de enero nuestra proyección es que 23 mil personas más quedarán con su pase de movilidad bloqueado”.

En tanto la Sra. Adriana Vera, dueña del Café Antakarana agregó que: “Este café esta orientado al adulto mayor, es un lugar tranquilo y justamente los adultos mayores son muy responsables, el que ingresa tiene esquema completo y presentan su pase de movilidad. Nosotros estuvimos mucho tiempo cerrado y desde enero hasta ahora hemos podido funcionar. Todos debemos ser responsables y cumplir con las medidas preventivas”.

El Pase de Movilidad es un certificado dinámico que se obtiene en mevacuno.gob.cl y que acredita que la persona que lo porta completó su esquema de vacunación contra el COVID-19 y que ya ha cumplido el período de 14 días luego de la segunda dosis (o dosis única), además de la dosis de refuerzo. El Pase también certifica que la persona no se encuentra con indicación de aislamiento obligatorio por la Autoridad Sanitaria (por contacto estrecho, caso probable o confirmado).

El Pase de Movilidad otorga mayores libertades para las personas que lo tengan pero, sobre todo, diferencia los aforos en reuniones particulares y espacios públicos como comercio, restaurantes, gimnasios, eventos con y sin interacción de público, etc.

El Pase de movilidad se obtiene a través de un código QR que se encuentra en su comprobante de vacunación. Este documento podrá ser presentado de forma digital o física y se obtiene en el sitio mevacuno.gob.cl (con clave única o número de serie de la cédula). Los mayores de 70 años podrán usar como alternativa a este comprobante su “Tarjeta de Vacunación” junto a su documento de identidad. El código QR es único y personal y al ser escaneado informará si en ese momento el Pase de Movilidad está habilitado o no habilitado.

Desde el 1 de diciembre, las personas mayores de 45 años deben contar con la dosis de refuerzo para tener habilitado su Pase de Movilidad y desde el 1 de enero de 2022, se exigirá la dosis de refuerzo para los mayores de 18 años, a los cuales se les inhabilitará el Pase de Movilidad de no contar con esta vacuna, luego de transcurridos seis meses de la inoculación de la segunda dosis o su dosis única.