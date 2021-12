Sindicato de Profesionales ENAP Magallanes: «el acceso a una energía limpia y de menor costo debe llegar a todos los sectores y comunidades del país; no pueden existir ciudadanos de primera o segunda categoría»









· Nuestra empresa debe retomar su rol estratégico y no temer a los desafíos que impone una sociedad que clama bienestar, energías limpias y justicia social.



Punta Arenas, 30 de diciembre de 2021.- Durante la conmemoración de un nuevo aniversario del descubrimiento del primer pozo de petróleo en Springhill (miércoles 29 de diciembre), el Sindicato de Profesionales de Enap Magallanes, rindió un homenaje y saludó a quienes fueron premiados ´por años de servicio, siguiendo la senda y herencia de los pioneros, que permitieron esta hazaña hace 76 años.



En sus palabras, Guido Kusanovic reconoció en “las personas” el exitoso cumplimiento de los objetivos productivos, financieros y avances de los proyectos de inversión 2021, a pesar de todas las restricciones impuestas por la pandemia. “Por ello sería muy simplista e injusto atribuir los éxitos y mejoras en los ingresos solo a variables técnico-financieras y precios de mercado”, señaló.



En relación a los desafíos pendientes para el 2022, el presidente de los profesionales indicó que se debe considerar un aumento en la producción de petróleo de los yacimientos convencionales, desde pozos que, por diferentes razones, están cerrados por varios meses. “Esto nos permitirá incrementar la carga de la Refinería Gregorio con crudo regional, disminuyendo el porcentaje de crudo importado y optimizando tanto el proceso, como la cobertura de la demanda regional de MGO y KeroJet”, subrayó.



Por otra parte, a pocos meses de un cambio de Administración, con la consecuente salida e ingreso de diversos gerentes desde el ámbito privado al público y viceversa, la directiva de los profesionales reiteró “tolerancia cero”, ante cualquier atisbo de corrupción, faltas a la ética y a la probidad. “En términos coloquiales, rechazaron los repudiables cambios de vereda.



En tal sentido, señalaron la necesidad de avanzar hacia la recuperación de la credibilidad de las instituciones internas de Auditoría y Compliance, las cuales por diversas razones no han actuado oportuna ni adecuadamente, según indicaron.



HIDRÓGENO VERDE



Asimismo para la dirigencia sindical, otro de los temas de especial relevancia es el desarrollo de proyectos asociados al hidrógeno verde. “Frente a ello, ENAP debe tener una participación y rol estratégico. Las constantes declaraciones de la administración actual sobre el rol “impulsor y facilitador” de Enap, reflejan una ambigüedad y falta de voluntad política de asumir los desafíos que implica administrar una empresa del Estado. Debemos transformarnos y adaptarnos a esta nueva industria. Un claro ejemplo de aquello son empresas internacionales de hidrocarburos que están invirtiendo en el Hidrógeno Verde, incluso en proyectos en nuestra región”, apuntó.



Finalmente, Guido Kusanovic señaló que “el acceso a una energía limpia y de menor costo debe llegar a todos los sectores y comunidades del país. No pueden existir ciudadanos de primera o segunda categoría. En Magallanes, insistimos en construir una solución energética para la comuna de Cabo de Hornos, en Puerto Williams, donde hoy se siguen quemando bosques subantárticos, un ecosistema único, verdadero patrimonio de la humanidad. En definitiva, lo que queremos transmitir es que nuestra empresa debe retomar su rol estratégico y no temer a los desafíos que impone una sociedad que clama bienestar, energías limpias y justicia social. Una empresa que no reconoce y valora su historia, difícilmente se podrá desarrollar y proyectar hacia el futuro”, concluyó.



