Autoridades llaman a la comunidad a adquirir dosis de refuerzo para combatir Covid-19

En la ocasión destacaron la importancia de la vacunación contra el Covid-19 en la disminución de las probabilidades de ingreso a UCI.

Esta mañana autoridades regionales realizaron unaactividad de reforzamiento de la campaña contra Covid-19 en el nuevo punto de vacunación que se implementó en el Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas. Este nuevo espacio busca entregar otra opción para que la comunidad pueda iniciar su proceso de vacunación, recibir la segunda dosis o la dosis de refuerzo. Está a cargo del Cesfam Carlos Ibáñez y funciona de 10.00 a 15.30 horas.

En la ocasión el SEREMI de Salud (S) Eduardo Castillo, junto a la SEREMI de Gobierno (S) Lil Garces y la representante del Área Salud de la Corporación, Lorena Ruiz, recorrieron este nuevo punto de vacunación para realizar un llamado a la comunidad para participar de este proceso.

El SEREMI de Salud (S) Eduardo Castillo, explicó que “nos encontramos en este nuevo punto de vacunación establecido en Mall Espacio Urbano Pionero. Queremos agradecer las gestiones de gerencia de este establecimiento que nos permite tener un lugar cómodo y de fácil acceso para las personas, además que tiene estacionamiento. La invitación es a participar del proceso de vacunación y el llamado especial lo hacemos a los más de 28 mil magallánicos y magallánicas que tienen su pase de movilidad bloqueado porque no han participado del proceso de dosis de refuerzo, para que lo antes posible se acerquen a cualquiera de los puntos de vacunación, y sepan que ahora hay un espacio más disponible para ellos”.

Las autoridades regionales destacaron la importancia de la vacunación contra el Covid-19 en la disminución de las probabilidades de ingreso a UCI. De acuerdo a cifras entregadas por el Ministerio de Salud, una persona con dos dosis tiene 7 veces menos probabilidades de ingresar a cama UCI que una que no tiene su esquema de vacunación completo. En tanto, para las personas que cuentan con su dosis de refuerzo y luego de 14 días, el riesgo baja aún más, ya que disminuye en casi 27 veces el riesgo de necesitar una cama critica. Estas cifras demuestran la efectividad de las vacunas, por lo que se reiteró el llamado a las personas que no han iniciado su proceso de vacunación o no lo completan, a acudir a los diversos puntos a recibir su dosis, con lo que no solo se protegen ellos, si no su grupo familiar y toda la comunidad.

La SEREMI de Gobierno (S), Lil Garcés, manifestó que “en este nuevo espacio de vacunación queremos agradecer a la administración por disponer de estas dependencias para aportar con la comunidad con un proceso tan importante como es la vacunación. Vemos que desde mañana la comuna de Punta Arenas retrocede a fase 3, por lo que el llamado es a sumarnos al proceso de vacunación, a mantener el resguardo en materia de medidas sanitarias, y que restoranes, pub y otros, se sumen a la prevención exigiendo el pase de movilidad, que no solo tiene que ser mostrado al ingresar, sino que debe ser escaneado”.

A su vez, Miguel Yadrijević, Center Manager de Espacio Urbano Pionero, manifestó que “estamos muy agradecidos que la autoridad sanitaria quiera estar presente en nuestras instalaciones y poder colaborar con el proceso de vacunación. La invitación es a los vecinos y comunidad en general a que hagan uso de estas instalaciones y puedan cumplir con este proceso”.

Las autoridades resaltaron que esta ha sido una exitosa campaña de vacunación, que ha ido incorporando grupos objetivos paulatinamente a medida que se han ido realizando estudios nacionales e internacionales acerca de su seguridad y eficacia. Este proceso ha contado con una excelente participación de la comunidad, que ha acudido a los diferentes puntos habilitados durante el año para recibir la inmunización, esperando queeste comportamiento continue a futuro en las siguientes fases de este proceso de vacunación. Recordar que la vacunación es una herramienta fundamental que tenemos para prevenir el Covid y contener la pandemia.

Cifras

En materia de cobertura de la Campaña de Vacunación, al 4 de enero de 2022 podemos informar:

En población de 18 años a 80 años:• Avance: 141.450 (100,3%)• Cobertura: 139.776 (99,1%)

En tanto, con respecto a las dosis de refuerzo en Magallanes se han administrado 113.655 según cifras MINSAL (18 a 80 años). A la fecha, la cobertura del grupo de niños de 3 a 5 años es de un 31,1% en primeras dosis. La cobertura en el grupo de niños y niñas de 6 a 11 años es de un 88,7% en primeras dosis y de un 78,7% en segundas dosis en la región. En tanto, la cobertura de jóvenes de 12 a 17 años en la región, registramos una cobertura de 101,1% en primeras dosis, y de un 98,2% en segundas dosis.

Puntos de Vacunación

Los puntos de vacunación de Punta Arenas son los siguientes:

– Gimnasio Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera.

– Gimnasio de la Confederación Deportiva.

– Punto en Mall Espacio Urbano Pionero (Sector ex cine Pavilion).

– Primer piso Zona Franca.

– Segundo Piso Zona Franca (Punto IST).

El punto de vacunación de primer piso de Zona Austral está destinado a los niños y niñas de 12 años en adelante, en tanto el ubicado en el segundo piso es para adultos. Los puntos de vacunación en las otras provincias se mantienen: postas rurales, Hospitales Comunitarios, Iglesia Comunitaria «Gracia y Paz» en Puerto Natales y el Centro de Formación Técnica (CFT) de Porvenir.

Para mayor información de calendarios de vacunación puede consultar en las redes sociales del sector salud, en donde se podrá informar de los puntos habilitados, horarios de atención y los grupos objetivos de esta Campaña.