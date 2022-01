Banco de Sangre del Hospital Clínico Magallanes requiere donantes de Grupo A debido a quiebre de stock





Pesar sobre 50 kilos, haber dormido a lo menos 5 horas, no trasladarse en ayunas, tener entre 18 y 65 años o incluso, las personas de 17 años lo pueden hacer con un permiso del tutor legal, además de su cédula de identidad. Esos son los requisitos mínimos para convertirse en donante de sangre altruista del Hospital Clínico Magallanes (HCM).

Y es que durante los últimos días, el Banco de Sangre del Hospital Clínico ha sufrido quiebre de stock en el Grupo A (positivo y negativo), debido a que en época estival, la mayoría de los donantes altruistas no se encuentra en la zona.

Al respecto, la tecnóloga médica del HCM, Loreto Leiva, efectúo un fuerte llamado a toda la comunidad magallánica a agendar su hora y convertirse en donantes.

“Estos meses son complicados porque la población se toma un descanso, sale de la ciudad o región, y debido a ello, en estas fechas tenemos una disminución constante. En este momento tenemos un stock crítico del Grupo A positivo y negativo. Si hay alguien que donó y es fecha de volver a hacerlo, por favor acérquese a nuestro Banco de Sangre del Hospital Clínico”, indicó la profesional.

Agregando la tecnóloga médica que “si nunca ha donado y no saben qué grupos sanguíneo son, acérquense y nosotros los podemos clasificar. Todas las donaciones de los grupos sanguíneos son importantes y útiles para nosotros”.

La reserva de hora en Banco de Sangre de Hospital Clínico Magallanes, se pueden realizar a través del número de teléfono +56 939419804 o +56 61 2 293425, a través del correo electrónico donasangrepuntaarenas@minsal.cl o través de la cuenta de Instagram @donasangre_puntaarenas.