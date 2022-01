Delegada Presidencial Regional (s) anuncia Pensión Garantizada Universal

Delegada Presidencial Regional (s) Margarita Norambuena: Iniciando el gobierno recibimos la Pensión Básica Solidaria en 104 mil pesos, la incrementamos a 176 mil pesos y ahora a 185 mil pesos. Hemos mejorado en un 77% la Pensión Básica Solidaria, finalizó la Delegada Presidencial Regional (s) Margarita Norambuena.

Como “un día importante”, calificó la Delegada Presidencial Regional (s) Margarita Norambuena, la jornada de hoy en que acompañada del Seremi de Gobierno, Ricardo Hernández, Seremi del Trabajo, Victoria Cortéz, Seremi de Hacienda, Lil Garcés, Seremi (s) de la Mujer y Equidad de Género, Katherine Ibacache y adultos mayores, anunciaron la publicación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), al mismo tiempo que en Santiago el Presidente Sebastián Piñera y en el resto del país los demás Delegados, en forma paralela realizaban la misma actividad.

Y es que la noticia es importante no solo para los adultos mayores, sino también para todas las personas que en algún momento serán acreedoras a este beneficio. Una noticia esperada, que fue aprobada en la Cámara en forma transversal y que beneficiará a 2.461.264 personas mayores de 65 años y será complementaria al ahorro previsional individual.

La Delegada Margarita Norambuena, “La Pensión Garantizada Universal viene a ser un reconocimiento desde nuestro Gobierno a las personas de la tercera edad, retribuyendo de alguna manera la vida de esfuerzo, de trabajo que han llevado. Hoy estamos demostrando el compromiso que ha tenido nuestro Gobierno de Chile con este grupo etario tan importante. Es un gran logro, y queremos reconocer lo transversal que ha sido la voluntad de quienes han intervenido en la aprobación de esta política pública y por supuesto agregar que, desde el punto de vista social, es tremendamente importante este reconocimiento que hoy día estamos compartiendo con ustedes”.

En la misma línea, la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés, destacó la unión de voluntades políticas en torno a esta materia que era urgente legislar y agregó que “estamos viviendo un momento sumamente importante donde se reafirma el compromiso que asumimos como Gobierno. Desde el día uno estábamos enfocados en mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores y hoy día se da un gran paso en ese sentido. La PGU es un beneficio que en la región de Magallanes va a beneficiar a 11mil personas y a nivel país son más de 2 millones 400 mil los adultos mayores que van a ver incrementadas sus pensiones”.

Este nuevo beneficio sustituye a los actuales beneficios del Pilar Solidario: Tanto a la Pensión Básica Solidaria de Vejez como al Aporte Previsional Solidario de Vejez. Esto significa que todos los actuales beneficiarios del Pilar Solidario de Vejez dejarán de recibir esos beneficios, y comenzarán a recibir la Pensión Garantizada Universal.

Los requisitos para acceder a este beneficio son: tener cumplidos 65 años de edad, se encuentre la persona o no, jubilada. No pertenecer al 10% más rico de la población. Tener acreditados 20 años de residencia en el país. No tener una pensión mayor a 1 millón de pesos.

Todas las personas que tengan sus pensiones, ya sea con complemento del Aporte previsional solidario, o Pensión básica solidaria y que su pensión no exceda los 630 mil pesos, van a recibir este incremento de 185 mil pesos. Así, por ejemplo, un pensionado que hoy recibe una pensión de 630 mil pesos, pasará a recibir una pensión de 785 mil pesos. Esto va a disminuir por tramos en pensiones que sobrepasen los 630 mil pesos y así, por ejemplo, una persona que recibe una pensión de 700 mil pesos, recibirá una pensión de 850 mil pesos, puesto que el incremento es de 150 mil pesos.

Esta ley también contempla mejoras en el subsidio de discapacidad para menores de 18 años, porque se amplía la cobertura, pasando del 20% más vulnerable de la población, al 60%, incrementado el monto de los 77 mil pesos al 50% de una PGU, es decir a 92.500 pesos. También se mejora la cobertura de la pensión de invalidez pasando del 60% al 80% más vulnerable de la población e igualándolo al monto de los 180 mil pesos.

Don Juan Ojeda, beneficiario que “La pensión garantizada universal, es algo fabuloso para los adultos mayores, estamos muy contentos por este proceso. Yo creo que es lo justo para los pensionados, porque por años se ha estado peleando el aumento de las pensiones, creo que esto ha sido realmente bueno.

Mientras que la señora Juana Cárcamo, expresó que “espero que esto se cumpla y caiga muy bien en todos los adultos mayores, incluyéndome, porque ayuda a solventar las necesidades que cada ser humano tiene, y espero que ojalá esto llegue a buenas manos”. “Todos somos felices cuando tenemos unos pesitos más”, finalizó diciendo la señora Juana.