Donación altruista de sangre ha aumentado en el Hospital Clínico Magallanes de Punta Arenas

En la región, las mujeres representan el mayor porcentaje

de donantes altruistas de sangre.





La sangre es un elemento insustituible que, constituye un producto estratégico en el funcionamiento de todos los establecimientos hospitalarios de nuestro país, por ello, el aumento sostenido en las donaciones recibidas en el Banco de Sangre del Hospital Clínico Magallanes, es una excelente noticia de acuerdo a información proporcionada por la tecnóloga médica del establecimiento Loreto Leiva.



La profesional, enfatiza que desde 2016, se nota un aumento en la donación de sangre altruista. “Increíblemente han aumentado mucho los donantes altruistas, los que hemos fidelizado con nuestras campañas y con el agendamiento; partimos muy bajito con el 15 o 20% mensual, esforzándonos mucho para que vengan y ya, el mes noviembre (2021) tuvimos un 70%”, indicó.



Agregando la tecnóloga médica que, de ese 70% registrado, la mitad fueron donantes nuevos y el otro 50 por ciento fueron fidelizados, es decir a repetición. “Lo que es muy bueno, pero también es importante recibir donantes nuevos. Eso quiere decir que vamos aumentando y que ha llegado nuestro mensaje a los donantes jóvenes”, puntualizó.



Consultada la tecnóloga sobre la donación en contexto de pandemia por COVID-19, señaló que, durante el año 2020 bajó el número de donantes totales, pero a pesar de ello, el porcentaje de donantes altruistas continuó aumentando. “Al principio teníamos mucho susto de saber si íbamos a lograr mantener nuestro stock durante pandemia, hicimos los esfuerzos correspondientes, como cambiarnos de lugar para que la gente no dejara de concurrir, la gran sorpresa fue que respondieron, siguieron respondiendo a nuestro llamado y nos mantuvimos en número, en donantes teníamos entre 900 y mil, no bajamos de los 900 anuales”, sostuvo.



Destacar que la donación altruista de sangre es una de las máximas expresiones de solidaridad y generosidad con nuestros semejantes, por ello, el llamado es constante a ayudar en la recuperación de su salud. “Nuestro llamado persiste todos los días a invitarlos a donar, a las personas que no conocen el procedimiento los invitamos a que nos llamen, que hagan sus consultas y se animen a donar sangre”, puntualizó.



El horario de atención, se mantiene normal en temporada estival, en el Banco de Sangre del Hospital Clínico Magallanes, siendo de lunes a jueves 08.30 a 16.00 horas y viernes 8.30 a 15.00 horas; para agendar hora de donación o tener más información, se puede comunicar a través de los fonos 61 2 293 425 o al +56 9 39419804.