Exportaciones de Magallanes alcanzaron una cifra récord, generando crecimiento de un 30%, respecto al año 2020

Sectores Pesca y Acuicultura y Manufacturas lideran envíos regionales al exterior, pero también hay participación de productos Agropecuarios y Servicios.

Punta Arenas, 27 de enero de 2022. El director regional de ProChile en Magallanes, Claudio Villarroel, realizó un positivo balance de las exportaciones durante el 2021, que mostraron un crecimiento récord del 30% en comparación al año 2020. “La pandemia de COVID 19 afectó fuertemente el comercio internacional, por lo que esta recuperación de las cifras regionales nos hace estar optimistas y podemos prever que la situación continuará mejorando este año 2022”.

“Las exportaciones de Magallanes totalizaron el año 2021 los US$ 924 millones, lo que representa un crecimiento del 30% en comparación al año 2020. De este total US$ 917 millones corresponde a bienes no cobre y US$ 7 millones a servicios. Esto último es muy relevante, porque habla de la capacidad de las empresas y profesionales de esta región de exportar inteligencia y capacidad técnica a través de servicios al exterior”, indicó Villarroel.

El sector más relevante para las exportaciones regionales fue la Pesca y Acuicultura, con envíos por US$ 557 millones, cuyos productos más importantes fueron salmón y trucha, centolla, erizos de mar, bacalao de profundidad, merluza austral, centollón, harinas de pescado y crustáceo, congrio y jaibas.

Luego están las Manufacturas, con envíos por US$ 314 millones, entre las que destacan el metanol y la lana. En productos agropecuarios se exportaron US$ 45 millones y figura la carne de ovinos y bovinos.

“Por destinos, el mercado más relevante para las exportaciones de Magallanes el año pasado fue Brasil, con una participación del 47%, le siguen Estados Unidos con un 20%, China con un 11%, Japón con un 5% y Argentina con un 4%”, añadió el director regional de ProChile. Estos datos fueron entregados por el Departamento de Inteligencia de Mercado de ProChile con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

“A nivel regional, uno de los logros relevantes de ProChile fue apoyar las gestiones tendientes al desarrollo del Hidrógeno Verde en la Región de Magallanes, que esperamos tenga importantes avances durante este año”, añadió Claudio Villarroel.

El director regional también destacó que a nivel nacional “en 2021 ProChile realizó un circuito de 7 Encuentros Exportadores (e-Enexpros) y 23 ferias internacionales. Se lanzó ProChile Global X, E-feria virtual expo tourism, Chile virtual Expo Servicios, Encuentro Empresarial Chile-Brasil, Encuentro de Negocios Chile Colombia, Encuentro Latam, Chileweek China, Chile Connected, Unboxing Chile – Marketing Digital Beijing”.

“En cuanto a los resultados, destacan los arrojados por el circuito de e-Enexpros que reunió a 939 exportadores y 853 importadores. Además, se realizaron 2.948 reuniones con un total de US$ 211 millones en negocios proyectados. La inversión pública total fue de $ 133 millones y el índice de satisfacción alcanzó un 99%”, recalcó.

Entre otros logros de 2021 destaca “la construcción de una Política de sostenibilidad; la consolidación de la nueva estrategia de e-Commerce internacional, así como el lanzamiento de ProChile Global X”, concluyó.