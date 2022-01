La técnica TAVI que cambió la vida de la magallánica Olinda Barrientos

Una modificación de 180 grados tuvo la vida de la Sra. Olinda Barrientos quien, a sus 86 años, fue beneficiada con la ejecución de la técnica de implante percutáneo de válvula biológica, más conocida como TAVI por sus siglas en inglés “Transcater AorticValve Implantation”, por parte del equipo de hemodinamia del Hospital Clínico de Magallanes; procedimiento que involucra un menor riesgo para usuarios de mayor edad.

“Estoy muy contenta porque estoy volviendo a mi hogar junto a mi familia. En la operación participó el Dr. Pablo Antileo y sus asistentes. Cuando estuve en pabellón, me sorprendí porque veía mucha gente a mi alrededor; no sabía si llorar o alegrarme”, cuenta con emoción la señora Olinda.

La técnica TAVI es el implante de manera no invasiva o mínimamente invasiva de una prótesis aórtica por vía transcatéter.

El reemplazo de válvula aórtica transcatéter es un procedimiento cardíaco mínimamente invasivo para reemplazar la válvula aórtica estrecha que no puede abrirse por completo (estenosis de la válvula aórtica). La válvula aórtica se ubica entre la cavidad cardíaca inferior izquierda (ventrículo izquierdo) y la arteria principal del cuerpo (aorta). Si la válvula no se abre correctamente, el flujo sanguíneo del corazón al cuerpo se reduce.

“Antes me sentía muy enferma. Tuve dos meses que ya no podía más. Me agitaba; no podía hacer mis cosas, pero desde que el doctor me atendió y me operó retomé mi vida normal”, dice la magallánica.

El doctor Ricardo Marín Sánchez, cardiólogo y jefe de la Unidad de Cardiología y Hemodinamia del Hospital Clínico Magallanes, explica que esta tecnología permite prolongar la vida de la persona, y solucionar de manera satisfactoria el defecto de la válvula. Obteniendo una mejoría única y mayor sobrevida para el paciente.

“Una de estas patologías es la enfermedad de la válvula aórtica, que hemos visto cada vez más y que se presenta en personas sobre los 80 años con riesgo quirúrgico. Lo habitual, es que se opere a corazón abierto en pabellón de cirugía mayor, pero como son personas de alto riesgo, esa cirugía constituye un riesgo sobre la norma”, explica el jefe de la Unidad de Cardiología y Hemodinamia del HCM.

El especialista destaca que una de las ventajas de esta técnica, es someter al mínimo riesgo posible a personas que son frágiles, adultos mayores con patologías de base.

“Pero hay nuevas tecnologías que permiten tratar a estas personas, sin necesidad de operarla, de abrirles el pecho, sin que tengan una larga estadía en UCI o complicaciones derivadas de la cirugía cardiaca o de la circulación extracorpórea. Es una técnica que se hace con el paciente prácticamente despierto, donde se implanta una válvula de forma percutánea a través de la pierna por lo general, de la forma menos invasiva posible. Se implanta una nueva válvula al nivel del anillo aórtico y el paciente de tener una enfermedad valvular de tipo estrecha, se va con una válvula nueva”, añade el Dr. Marín.

La evolución de Olinda a través de su hija

Edith Barrientos, hija de Olinda, recuerda a su madre antes de la operación: “No podía hacer nada, se cansaba muy fácil, no podía vestirse o bañarse sola; es más, cuando la llamaba se agitaba muy rápido. Por eso recurrimos al Dr. Antileo –que cayó del cielo- porque habíamos recorrido otros médicos y no había solución por su edad”, cuenta.

Pero luego de casi dos meses de su operación, Edith ve con bueno ojos con la recuperación de Olinda: “Fueron momentos muy complicados, pero ahora está súper bien. Es fantástico porque no tenemos esa preocupación de que puede irse. Porque sentía mucho miedo cuando le faltaba el aire. Esta operación ha sido maravillosa. Estamos muy contentas y agradecidas por todos los profesionales. ¡Tenemos Olinda para rato!” señala Edith.

Procedencia y equipo

En las Jornadas de Cardiología realizadas en diciembre de 2021, el equipo del Hospital Clínico Magallanes recibió dos insumos para implantar a dos beneficiarios; recibiendo el implante de manera gratuita a través de la Sociedad Chilena y Latinoamericana de Cardiología.

El equipo a cargo, pertenece al Servicio de Hemodinamia e incluye a cardiólogos intervencionistas Dr. Milton Alcaíno, Dr. Pablo Antileo y Dr. Ricardo Marín. Además de enfermeras, tecnólogos médicos, arsenaleros, pabelloneros apoyo de pabellón con anestesista y cirujano vascular, todo va a depender de la complejidad del paciente.