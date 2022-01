Migrantes y refugiados podrán recibir orientación sociojurídica de manera gratuita durante enero y febrero

La iniciativa se enmarca en un proyecto conjunto del Gobierno Regional, Fide XII y la Universidad de Magallanes

Este miércoles 12 de enero, en la fundación Fide XII, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del proyecto “Operativo de orientación socio-jurídica para migrantes y refugiados” en la región, iniciativa financiada por el Gobierno Regional y ejecutada por la Fundación para el Desarrollo, Fide XII, con el apoyo técnico de la Clínica Jurídica de la Universidad de Magallanes (UMAG).

En este contexto, el primer gran hito se dio la semana pasada con un operativo realizado entre los días 5 y 7 de enero, donde también participaron el Centro de la Mujer, Fonasa, ONU Migraciones (OIM) y la fundación Integra.

Ante la necesidad de una instancia que se extienda en el tiempo, se tomó la determinación de mantener las atenciones a lo largo de los meses de enero y febrero en la fundación Fide XII, de modo que las personas migrantes puedan agendar una cita con los profesionales de la Clínica Jurídica UMAG – o en su defecto atenciones por demanda espontánea de existir disponibilidad– para resolver dudas que tengan las personas migrantes o derivar a instituciones pertinentes en los casos que así lo requieran.

“Este operativo partió la primera semana de enero y anteriormente se había hecho un plan piloto en el mes de diciembre. El jueves 13 comienza la atención socio-jurídica continua entre las 15:00 y 20:00 horas, horario que podrá variar según las solicitudes de los participantes; y los días 24 y 25 de enero se llevará a cabo un operativo en Puerto Natales. Esperamos que el balance sea positivo, a la fecha, en el mes de enero se atendieron alrededor de 80 familias y en el mes de diciembre alrededor de 40 familias. Estamos tratando de flexibilizar los horarios de atención, para que la mayor cantidad de gente pueda asistir y el tema del horario no sea una piedra de tope”, indicó Reinaldo Leiva, Director de Fide XII.

Por su parte, la Directora del departamento de ciencias jurídicas de la UMAG, Anggie Flies, detalló que “las personas llegan a la clínica jurídica y se les atiende en temas de relevancia como su estatus migratorio, pero no solamente eso, sino que también hay otros problemas que tienen al entrar a nuestro país, como es la vulnerabilidad en cuanto a cómo es el trato por parte de su empleador, o eventual empleador informal; y también en temas de familia, entre otros. Hay un sinfín de materias jurídicas que son relevantes y que finalmente generan una inequidad en cuanto al tratamiento, porque parte de la desigualdad también se genera en la justicia”.

La Jefa de división de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, Paola Fernández, agregó que “la cantidad de migrantes que hoy día tiene Magallanes, posicionándonos en el sexto lugar (a nivel nacional), es un gran desafío. Por eso es tan importante el compromiso que hemos adquirido para abordar de manera integral la temática de la migración”. Y añadió que adicional a la atención socio-jurídica “hemos partido con un estudio de caracterización y también un estudio de inserción socioeconómica de la población migrante y refugiada, pensando en los grupos más vulnerables”.

Cabe destacar que en la planificación y realización de estos operativos también han colaborado instituciones como INCAMI, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Pastoral de Migraciones del Obispado de Punta Arenas; así como también en el operativo que se llevará a cabo en Puerto Natales participa la Municipalidad de dicha localidad.

Durante el lanzamiento, Yamaya Miller, residente en Punta Arenas de nacionalidad venezolana realizó un llamado a los diversos inmigrantes en la región a participar en estas instancias que son de gran ayuda:

“Desde que llegué a este país he querido regularizarme porque buscar un trabajo es difícil si no lo estás. Con tantas dudas, yo trataba de solucionarlas de manera online, pero la verdad es muy difícil y en las instancias que participé tampoco tuve mayores respuestas, sino hasta la semana pasada (en el operativo realizado en Fide XII). Por eso yo les digo a mis compatriotas que cada vez que hayan reuniones traten de asistir. Y lo más importante es que es gratuito, que podemos venir para acá y nos atienden de buena manera y sin discriminaciones. Esta es una gran oportunidad que nos dan a nosotros las personas migrantes. Muchas dudas he aclarado: qué papel hay que introducir, a qué dirección tenemos que enviar esa documentación, cómo podemos darle seguimiento, todas esas dudas aquí han sido aclaradas”.

Como finalización del proyecto, a fines de febrero se llevará a cabo una feria intercultural para que las diversas comunidades que habitan Punta Arenas puedan compartir y dar a conocer diferentes aspectos propios de sus culturas.

Aquellos migrantes que quieran agendar una hora de atención, pueden solicitar el formulario electrónico al correo: atencionsociojuridicamigrante@gmail.com ; o directamente acceder a éste en el siguiente enlace: https://bit.ly/33eYqF9