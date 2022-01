Pescadores artesanales denuncian irregularidades en la asignación de cuotas del congrio colorado

Pescadores artesanales de la región del Biobío se muestran muy molestos por la continua modificación de los criterios y fechas en la captura del congrio dorado.



Según señala Hernán Cortés, presidente de CONDEPP (Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero A.G.) “en los últimos cinco años se han capturado entre 85 y 90 toneladas de esta pesquería, por lo que la decisión actual limitaría la captura histórica en un 30%”. Y agrega a la denuncia que: “con esta acción se afecta gravemente a los pescadores de esta especie”.



Con estos cambios de la norma, la más afectada es la Isla Santa María y que en su momento el Consejo Zonal de Pesca, citado para el 31 de diciembre, rechazó en pleno. Producto de ello, se cambió la temporada para el recién pasado 10 de enero, al no alcanzar los tiempos administrativos, se volvió a cambiar para el 13 de enero, saliendo dicha modificación.



Según denuncia el dirigente nacional de CONDEPP, “ante la negativa del Director Zonal (Oscar Henríquez) a aceptar esta situación, se procedió a ordenar su cese de funciones a partir de este 14 de enero”.



“Los pescadores artesanales no soportamos más estos manoseos de quienes están velando por los intereses de no sabemos quién, ni con qué intenciones, exigimos a las autoridades ordenar la casa y concluir con este circo de fechas, que solo nos afecta a nosotros como pescadores” terminó diciendo Hernán Cortés Bernal.