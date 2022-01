SERCOTEC Magallanes invita a micro y pequeños empresarios a participar en cursos de capacitación en sus centros de negocios

Con el objetivo de entregar herramientas necesarias, los clientes que asisten reciben asesoría técnica, individual y sin costo, a través de expertos que ayudan a fortalecer las capacidades y desarrollar su actividad empresarial



La directora del Servicio de Cooperación Técnica, María Soledad Solo de Zaldívar, realizó el llamado a todos los micro y pequeños empresarios, para que participen de los talleres y capacitaciones que realizan los Centros de Negocios en la región. “Quiero dejar a todos nuestros micro y pequeños empresarios invitados a participar, ya que tenemos capacitaciones que son una ayuda necesaria, tanto como para el crecimiento profesional como para su emprendimiento, no dejen pasar esta oportunidad. Sigan a los Centros de Negocios a través de las redes sociales porque ahí suben toda la información todos los días.”, dijo la directora regional de SERCOTEC.

El Centro de Negocios Sercotec es un lugar donde los emprendedores reciben asesoría técnica, individual y sin costo para el cliente, “a través de expertos, la idea es fortalecer las capacidades de nuestros emprendedores y desarrollar su actividad empresarial”, comentó Solo de Zaldívar.

Esta asesoría parte con un diagnóstico para después definir un plan único y especial de trabajo que continúa con el acompañamiento a largo plazo para ejecutarlo, “de esa manera son aseguramos que la ayuda genere un impacto económico para la empresa atendida, es decir, que aumenten sus ventas, que genere empleos, que obtenga financiamiento, entre otras cosas”, enfatizó la directora.

La Región de Magallanes cuenta con dos Centros de Negocios SERCOTEC en Punta Arenas y Puerto Natales, además, de satélites en Porvenir y Cabo de Hornos. En Facebook están como Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas y Centro de Negocios Sercotec Puerto Natales.

“Este jueves 27, habrá una capacitación online sobre el manejo del estrés, además el viernes tenemos Boulevard Online, donde nuestros clientes exponen sus productos y servicios a través de Instagram Live. Para febrero tenemos Rentabilidad de negocio y productos: Mark- up y Mark- down, que es un taller que tiene por objetivo comprender qué es la rentabilidad del negocio, interpretar los índices financieros relativos y aprender a calcular los márgenes de productos o servicios”, detalló María Soledad Solo de Zaldívar.

Otra de las capacitaciones que destaca es Todo sobre Resolución Sanitaria donde se le enseña al emprendedor la obtención de la resolución sanitaria, identificar los requerimientos de infraestructura y la correcta forma de manipular alimentos, se revisa la página de Seremi de Salud en conjunto con los participantes permitiendo aclarar dudas puntuales sobre la obtención de resoluciones por medio de la plataforma.

Los servicios del Centro incluyen Mentoría y asesoría técnica de alto valor; Capacitación general y especializada; Acceso a oferta financiera; Investigación aplicada de negocio y mercado; y Vinculación y articulación con el ecosistema productivo local.