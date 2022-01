Sindicato de Trabajadores de Enap “23 semanas consecutivas de alza de combustible, estiman seguirán subiendo todo febrero”

Punta Arenas, 27 enero 2022.- Así lo señalo el dirigente de los petroleros Alejandro Avendaño Gallardo, se ve muy preocupante las continuas alzas donde ya ha superado actualmente en todo el país los mil pesos por litro, en la región metropolitana donde los valores siempre son menores ya la gasolina 93 octanos alcanzo un promedio de $1.019 por litro.

A esto hay que sumarle que en marzo el subsidio para contener los precios bajo el mecanismo de precios de combustibles (MEPCO) podría acabarse ya que se alcanzaría el tope de US$ 500 millones ya que la ley que creo dicho organismo establece que si en un periodo de 12 meses el costo del subsidio supera los US$ 500 millones, este deja de funcionar y sin fondo el mecanismo los valores de subida serian traspasados completamente no los actuales máximo $6,5 por litro, por lo mismo el ministerio de hacienda ingreso al congreso una solicitud para autorizar aumentar el techo de los US$ 500 millones a US$750 millones para evitar el incremento inmediato de las bencinas a partir de marzo.

En nuestra región a pesar de que se dio una solución parche de no subir mas de dos pesos por litro y que seguramente será la última semana que aplique los valores de las gasolinas están disparadas como Williams por ejemplo que la gasolina 93 octanos tiene un valor de $1230 por litro y la 97 octanos alcanza los $1283 por litro.

Hacemos un llamado a las autoridades y parlamentarios a buscar una solución definitiva y que no es otra que eliminar el impuesto a los combustibles, esto ya se esta tornando en el corto plazo insostenible para el bolsillo de los ciudadanos de todo el país finalizo señalando Avendaño.