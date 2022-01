“Transición”, la fase con mayor victimización durante el plan “Paso a Paso”

Estudio realizado por Verisure, empresa de seguridad monitoreada, determinó que del total de intrusiones un 70,7% afectó a negocios y un 29,3% a hogares.

El análisis arrojó interesantes conclusiones que pueden ser de utilidad para mantener la seguridad en las nuevas etapas de la estrategia sanitaria.

El 6 de enero se registró un alza significativa en los casos diarios de Covid-19, con un reporte total de tres mil 134 contagios, el número más alto de los últimos seis meses. Lo que esto conlleva ha generado mucha incertidumbre sobre cómo estas variaciones en los contagios, sumadas las nuevas variantes podrían afectar en términos de seguridad y movilidad. Conscientes de esta preocupación, Verisure elaboró el estudio “Barómetro Plan Paso a Paso 2021”, el que analizó datos propios recopilados durante la versión más restrictiva de la estrategia sanitaria, determinando que la fase de “Transición” fue aquella con mayor incidencia delictual, concentrando un 36,1% del total de intrusiones e intentos de intrusión durante dicho periodo.

“El aumento de los contagios registrado el último tiempo ha generado múltiples cambios de fase en todo Chile. Debido a que esta situación también genera inquietud en materia de seguridad y porque el propósito de nuestra compañía no es otro que proteger personas, analizamos el comportamiento delictual en hogares y negocios que cuentan con nuestros servicios en 13 regiones de Chile, registrando un índice de victimización de un 4,02% entre julio de 2020 y septiembre de 2021. Esta cifra es muy inferior a las dadas a conocer hace algún tiempo por Paz Ciudadana (31,6%) y la Cámara Nacional de Comercio (41,2%) para el mismo periodo”, afirma Patricio Bustos, Gerente Monitoring CRA Verisure Chile.

De acuerdo al barómetro, que analiza información de la base de clientes de la compañía de seguridad, luego de “Transición”, la fase que concentró un mayor número de intrusiones e intentos de intrusión fue “Cuarentena”, con un 31,9%; seguido de “Preparación”, con un 26,8%; y “Apertura Inicial”, con sólo un 5,1%. Asimismo, el estudio indicó que a lo largo de la primera etapa del plan “Paso a Paso” los días que concentraron mayor actividad delictual fueron lunes y jueves, y que el horario más frecuente para cometer ilícitos fue entre las 20:00 y las 22:00 horas.

Al respecto, Bustos agregó que “si bien es cierto que tendemos a pensar que estos índices tienen directa relación con el tiempo que hemos permanecido en cada fase, no es el único factor que incide en la victimización. Independiente de la etapa en que nos encontremos, el llamado es a no descuidar nuestra seguridad”. Por ello, “es importante no acumular correspondencia en el buzón, no dejar especies de valor a la vista, avisar a algún vecino que estarás fuera para que esté atento a los movimientos y, lo más importante, dejar armado el sistema de alarma en forma total, sin olvidar los dispositivos perimetrales”, concluyó.