El conflicto de Rusia y Ucrania en el este de Europa

El punto de partida del conflicto.

El conflicto armado de este jueves 24 de febrero en Ucrania con la intervención de fuerzas militares, aéreas y navales de Rusia, es la continuación de la guerra que se inició en 2014. En aquel año comenzó una guerra civil en la región de Donbass, Ucrania, las dos provincias del Este de Ucrania con mayoría de población rusa.

Desde 2014, en la región minera del Donbass, separatistas prorrusos y fuerzas del gobierno ucraniano se enfrentan en una lucha por el control del territorio. Se trata de un territorio en el que la mayoría de la población es rusoparlante. Según el censo de 2001, en la provincia de Donetsk el 74,9% de la población aseguró que su lengua materna es el ruso, mientras el 24,1% declaró que es el ucraniano, mientras en Lugansk estos porcentajes corresponden al 68,8% y el 30% respectivamente.

En abril de 2014, grupos separatistas prorrusos en las provincias de Donestk y Lugansk, que no apoyaron a las revueltas prooccidentales, tomaron edificios gubernamentales y proclamaron la creación de las “repúblicas populares”. En mayo de 2014, ambas regiones celebraron un referéndum con el que se declaró con un amplio triunfo su independencia de Ucrania e intentaron formar parte de Rusia, una moción que no fue aceptada por Moscú. En Lugansk, entre el 94% y el 98% de los votantes eligió separarse de Ucrania, mientras en la provincia de Donetsk los electores por la anexión a Rusia alcanzaron el 89,71%.

Tras una dura derrota de las tropas ucranianas en agosto de 2014, Ucrania, los separatistas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) firmaron en la capital de Bielorrusia lo que se conoce por el primer Acuerdo de Minsk, un intento fallido de tregua en el conflicto.

Lejos de traer paz, el Acuerdo de Minsk derivó en un segundo intento de paz, denominado Minsk II, mediado por Francia y Alemania, en el que se acordó un alto al fuego, la retirada de armamento pesado y una serie de medidas para alcanzar un acuerdo político. Estos acuerdos de Minsk nunca han sido cumplidos por Ucrania, que ha continuado los ataques militares contra la población de la región del Donbass.

De esta manera el mapa ucraniano quedó fraccionado como lo vemos hoy. Dividida por una línea de demarcación que establece el cese al fuego, Ucrania perdió el control pleno y efectivo sobre la parte este de Donetsk y Lugansk, controladas por los separatistas prorrusos.

Las provincias de Donetsk y Luhansk se declararon repúblicas independientes y pidieron incorporarse a la Federación Rusa la semana pasada.



Las causas del conflicto.

La principal causa de este conflicto reside en el hecho que Rusia se siente amenazada por la presencia de armas y fuerzas de EEUU y de la OTAN en las proximidades de la frontera rusa. la OTAN ha declarado que Rusia es su enemigo, y por lo tanto, ha ido extendiendo su influencia y presencia militar siendo incorporadas como miembros de la alianza Lituania, Estonia y Letonia, Polonia, la República Checa, Rumania y Hungría.

Cuando el gobierno de Ucrania anunció su intención de pedir la incorporación a la OTAN, se desataron las alarmas en Rusia, porque su incorporación significaría que Rusia quedaría rodeada de fuerzas enemigas de la alianza en Europa del este. Rusia se siente amenazada por la OTAN y EEUU en su frontera europea. la OTAN ha seguido suministrando armamento a las fuerzas ucranianas.

La guerra entre Ucrania y Rusia.

El Presidente de Rusia ha iniciado el jueves 24 de febrero una operación militar especial en territorio del Donbass y de Ucrania, con fuerzas terrestres, aéreas y navales, a fin de golpear y destruir la infraestructura militar ucraniana: aeropuertos, cuarteles militares, depósitos de armamento, a fin de impedir que las fuerzas de ese país puedan seguir atacando a las milicias de las repúblicas de Donetsk y Luhansk. El ministerio de Defensa de Rusia ha fijado objetivos militares destinados a paralizar la capacidad militar y aérea de Ucrania.

En su discurso a la nación rusa, Vladimir Putin señaló: «

«No nos han dejado ninguna otra oportunidad para proteger a Rusia, a nuestra gente, excepto la que nos veremos obligados a usar hoy. Las circunstancias nos obligan a tomar medidas decisivas e inmediatas. Las repúblicas populares del Donbás dirigieron a Rusia una solicitud de ayuda.

En relación con ello, de conformidad con el Artículo 51 de la Parte 7 de la Carta de la ONU, con la sanción del Consejo de la Federación de Rusia y en cumplimiento de los tratados de amistad y asistencia mutua ratificados por la Asamblea Federal el 22 de febrero de este año con la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, he decidido llevar a cabo una operación militar especial.

Fuente. El Periódico. España

Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de intimidación y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Y para ello lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, así como por llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos y sangrientos crímenes contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa.

Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. No vamos a imponer nada a nadie por la fuerza. Al mismo tiempo, oímos que recientemente en Occidente se pronuncian cada vez más palabras acerca de que los documentos firmados por el régimen totalitario soviético que consolidan los resultados de la Segunda Guerra Mundial ya no deberían cumplirse. Bueno, ¿cuál es la respuesta a esto?».



Los principales efectos del conflicto en Ucrania.

Los principales efectos en materia económica y energética son la inestabilidad en los mercados (caída de las bolsas de valores en todo el mundo), pérdida de valor de las empresas rusas sancionadas por EEUU u Europa, y la suspensión de la certificación técnica del proyecto Nord Stream II de gasoducto entre Rusia y Alemania, decisión tomada por el gobierno de Alemania como parte de las sanciones económicas de la Unión Europea contra Rusia.

La incertidumbre del conflicto impacta sobre los precios del petróleo y del gas natural y sobre la inflación a nivel mundial, ante el temor de la suspensión de los suministros de combustible, al tiempo que siguen vigente los acuerdos entre Rusia y China para la venta de petróleo y gas desde Siberia.

A su vez, el quiebre de las relaciones entre los Estados involucrados (Ucrania, Rusia, la Unión Europea, EEUU), dificulta el diálogo diplomático para detener el conflicto.

EEUU y la Unión Europea han decretado numerosas sanciones económicas en contra de Rusia, pero la economía rusa está suficientemente respaldada por China como para poder reducir el impacto de las sanciones. Hasta el momento, EEUU no ha aplicado la suspensión de Rusia del sistema Switch, de transferencias internacionales en moneda dólar, para evitar que Rusia se sume al sistema Shanghai, para transferencias internacionales en moneda yuan.

Naciones Unidas y la República Popular China han llamado al diálogo diplomático.

Manuel Luis Rodríguez U. Cientista Político y Sociólogo.

Centro de Análisis de Politica y Prospectiva, CPYP Chile.