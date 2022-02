Funcionarios de la Superintendencia de Educación se han declarado en paro

Hemos recibido la siguiente declaración pública:

«La Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Superintendencia de Educación, ASUME,

ha acordado un PARO NACIONAL de actividades durante el día de hoy, lunes 28 de febrero,

debido a diversas situaciones que se han venido desarrollando en los últimos meses, y de las

cuales no hemos obtenido una solución o respuesta satisfactoria.

• Funcionarios y funcionarias pendientes de mejoras.

• Destitución de funcionaria con fuero maternal.

• Contrataciones directas, pese a las objeciones manifestadas a la jefatura superior del

servicio por el directorio nacional.

• Problemas de infraestructura en las oficinas de las Direcciones de Región

Metropolitana, O’Higgins, Maule y Araucanía.

• Problemas de clima laboral conocidas por la Jefatura Superior del Servicio y sin que se

hayan tomado medidas efectivas para mejorar dicha situación.

• Falta de dotación.

• Exclusión de participación del gremio en la confección de resoluciones internas que

afecta a trabajadoras y trabajadores.

Mediante carta de fecha 3 de febrero enviada al presidente electo Gabriel Boric Font, le hemos

solicitado a las nuevas autoridades nacionales, la designación de una nueva jefatura superior

del servicio a partir del 11 de marzo, con la finalidad de contar con un interlocutor válido que

dé respuesta oportuna a nuestras demandas y que tenga la voluntad de trabajar

colaborativamente con ASUME, fortaleciendo de esta forma el trabajo conjunto de la

Superintendencia de Educación.

Nuestra razón de ser y misión apunta hacia el resguardo de los derechos de la comunidad

educativa derivado del cumplimiento de la normativa educacional vigente, por esto resulta

inconsistente, que los procedimientos disciplinarios internos aplicados a los funcionarios y

funcionarias, no sean justos y proporcionales, no se respeten sus derechos, en particular el

derecho a la maternidad, obviando en sus decisiones y resoluciones considerar el interés

superior del niño, conforme a los principios y el ordenamiento jurídico vigente.

Es por lo anteriormente expuesto que exigimos que el Superintendente de Educación

presente su renuncia a partir del 11 de marzo del año en curso, y de esta forma iniciar un

nuevo ciclo en las relaciones laborales al interior de nuestra institución, que permitan

consolidar una Superintendencia a la altura de las trasformaciones que nuestro país

demanda, especialmente referida al ámbito de la educación.

DIRECTORIO NACIONAL

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS

DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN.»