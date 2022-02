Gremios del comercio detallista y del turismo de Puerto Natales acusan discriminación

Puerto Natales continúa en fase 2 hace un mes mientras el resto de las comunas de la región de Magallanes avanzan en las fases del Plan Paso a Paso.





Desde el lunes 24 de enero Puerto Natales retrocedió a fase 2 perjudicando los negocios y empleabilidad del comercio detallista y la gastronomía, principalmente.





“Siempre somos los perjudicados”, exclamó Lidia Melo en representación del comercio detallista de Puerto Natales quien lamenta que el comercio minorista sea perjudicado a diferencia de otros sectores productivos que si pueden trabajar con normalidad mientras que la actividad comercial de la ciudad debe restringir el número de clientes que pueden atender en sus negocios por tener que cumplir con el aforo exigido en fase 2. “Estamos en plena temporada turística, nos hemos preparado con todo lo exigido, es el momento para recuperar en parte las pérdidas económicas de la pandemia, pero siguen castigando a los pequeños empresarios que con todas las medidas de resguardo sólo buscar salir a flote”, refutó la representante gremial.





Desde la asociación gremial de artesanos del Pueblo Artesanal Etherh Aike manifiestan su molestia al no pasar de fase, ya que estamos terminando la temporada que se ha trabajado casi en un 100 % con turista nacional y estar en fase 2 hace que las reservas y los pocos turistas que podían llegar anulen su intención de visitar Puerto Natales.





En relación con este tema, el directorio de la Cámara de Turismo de Última Esperanza A.G., opinó que los turistas ven como destino a toda la región de Magallanes por lo que la diferencia de fases en las distintas comunas perjudica a el destino turístico en general. Adriana Aguilar Lagos, gerente del mismo gremio comentó que: “hemos estado monitoreando el escenario sanitario entendiendo que la salud es lo primordial, siempre hemos estado atentos a colaborar con la bajada de información e incentivando a todos a tomar las medidas de prevención covid para cuidar la salud de la región. Junto con lo anterior, hemos realizado gestiones de manera permanente con autoridades locales, provinciales, regionales y nacionales para impulsar la reactivación del sector turismo por la importancia que este tiene en la empleabilidad de Magallanes, sin embargo, esta falta de consideración hacia Puerto Natales al no avanzar a fase 3 es cerrarles completamente las puertas a quienes necesitan mantener sus empleos y levantarse del desastre económico de la pandemia como así también generar lo necesario para aguantar la larga baja temporada”. “El número de visitante que ha recibido el Parque Nacional Torres del Paine durante el mes de enero 2022 representa al 42% de la llagada de visitantes que se tenía en el mismo mes antes de la pandemia, por lo que aún no se puede hablar de recuperación, particularmente porque en los meses finales del 2021 la llegada de visitantes ha sido prácticamente sólo de turistas nacionales y en considerable menor cantidad a lo que se debe agregar que el nivel de gasto del segmento del truismo interno es más bajo”, destacó la vocera que representa a los diferentes gremios de turismo y comercio de Última Esperanza.





Desde HYST, la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, la opinión va en la misma línea, así su gerente Cristóbal Benítez manifestó: “vemos que las diversas medidas sanitarias adoptadas a nivel nacional no se condicen con la realidad regional actual y han afectado fuertemente la movilidad de las personas, y con esto la necesaria recuperación de la actividad turística, tan importante para la economía local, con Puerto Natales con más de 3 semanas en fase 2 justo en medio de la temporada alta, lo que junto a las restricciones de ingreso al país, y el aplazamiento de la apertura de los pasos fronterizos provinciales han afectado el funcionamiento de todo el destino”.



Así podemos ver que estamos muy lejos de las cifras de visitas que teníamos antes de la pandemia. Si bien al comparar la presente temporada con la anterior se puede observar una recuperación esto resulta engañoso ya que aún estamos muy lejos de alcanzar los niveles de visita previos a la pandemia, de hecho si comparamos el número total de visitas que llevamos de esta temporada 2021 – 2022 con la última temporada previa a la pandemia (2019 – 2020) vemos una caída de un 72% de las visitas totales, lo que implica que aún nos falta mucho para comenzar a hablar de recuperación de la actividad, afectando de esta manera a todas las empresas del sector.





Desde el rubro gastronómico las personas que trabajan en establecimientos de alimentación en Puerto Natales señalan que: “la fase 2 en el mejor mes del año, habiendo invertido fuertemente en promoción para turistas nacionales, es tremendamente limitante y ha dañado en forma grave en especial a los restaurantes, que son los más afectados con el Plan Paso a Paso. Prácticamente al resto de los rubros no los alera en nada la fase 2, pero ver como los turistas deben separarse en las mesas o tener que esperar largos ratos para ser atendidos porque el local tiene aforo limitado o ver como tienen que regresar a sus alojamientos sin éxito porque todos los restaurantes tienen una larga fila de espera es realmente frustrante para el visitantes como así también para el empresario que teniendo la capacidad no puede ingresar a más gente a su local en el mes con más llegada de turistas desde que inició la pandemia. En abril cuando la región completa esté en mejor fase, no habrá ningún turista que atender en los restaurantes”.





“Lo más triste de la situación, es que nunca lograron entender la población flotante que se da por el arribo de nuevos trabajadores y por la cantidad de turistas que llegan diariamente a la ciudad y el Parque, en temporada alta. En este sentido las autoridades han quedado al debe de todas las promesas realizadas con nuestros gremios, además nunca se logró tener una política pública real con un cambio de medidas en el plan Paso a Paso. Seguimos a la deriva en medidas sanitarias acordes a nuestras necesidades”, enfatiza Andrés Gader de AGHyAN. “Ante esta realidad e intentando aprovechar lo último que nos queda de temporada exigimos a nuestras autoridades locales y regionales que revean nuestra situación y soliciten ante las autoridades nacionales, nos permitan avanzar de fases más rápidamente. El mismo ministro ha recalcado que el peak de contagios ya había llegado y que estaba comenzando a bajar la curva. Eso y el alto porcentaje de vacunación que tenemos tendrían que permitirnos avanzar sin tantas restricciones” comentó Gader.