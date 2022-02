Mujeres y niñas en la ciencia, el desafío de continuar visibilizando su aporte al conocimiento

Desde el año 2016, cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

En diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que cada 11 de febrero se conmemorara el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de poner en valor su trabajo en la investigación y el aporte que entregan en distintas áreas, además de incentivar la participación femenina desde la infancia. Y si bien han existido avances en la visibilización de su labor, aún queda mucho trecho por recorrer para disminuir estas brechas.

Quien ha hecho un camino desde que era niña es Judith Pardo, que en Porvenir comenzó a participar en actividades del Proyecto Asociativo Regional, Par Explora Magallanes y que ahora continúa su labor científica en el Instituto Antártico Chileno. Bióloga y paleontóloga, doctora en Ciencias de la Universidad de Heidelberg y con un postdoctorado en el Museo de Historia Natural de Stuttgart, que le ha permitido especializarse en la investigación de reptiles marinos, en particular, los ictiosaurios.

Con su ejemplo espera motivar a la aparición de más investigadoras, porque “lo que falta por resolver es la cantidad de personas que hay en Magallanes que se dediquen a la paleontología, somos solamente tres. Necesitamos más estudiantes, yo estoy abriendo esta línea de investigación en la Universidad de Magallanes y lo otro que buscamos es que permanezcan en la región”, reconoció Pardo, que también se desempeña como investigadora del Centro Gaia Antártica de la Umag y encargada de Macropaleontología del Instituto de la Patagonia.

Como ya está dicho, este interés parte desde la infancia, y en esa línea, Par Explora Magallanes ha contribuido a despertar la curiosidad en niños y niñas. Una de ellas es Fernanda Ruiz, que pasó a 1º Medio en el Liceo Gabriela Mistral de Puerto Natales y que hasta el año pasado fue estudiante de la Escuela Coronel Santiago Bueras.

“Estuve en talleres que me sorprendieron mucho, en los cuales aprendí más de lo que sabia y mi curiosidad explotó. Saber lo que hay más allá de nuestro cielo me impulsó a tomar un taller de astronomía. También, que una gran cantidad de vida existe alrededor de nosotros, que no se pueden observar a simple vista, como son los microorganismos, por lo que es necesario utilizar microscopio. Por otro lado, lo más me interesa es saber que tenemos un bello ecosistema, el cual es destruído, por lo que decidí buscar una forma en la que podría ayudar a que esto no pasara. Así me incorporé en el Club de Forjadores de mi escuela, dirigido por la profesora Claudia Almonacid, que nos mostró formas de como cuidar el medio ambiente a través de la ciencia”, sintetizó.

En su visión de estudiante, Fernanda Ruiz afirma que el trabajo de la mujer en la ciencia mantiene grandes desafíos, principalmente porque “aunque existan muchas científicas, estas no son muy conocidas o no son tan publicitadas como los hombres, por lo que se tiene la creencia no hay muchas mujeres que se dedican a la ciencia, pero en realidad existen grandes inventos y deslumbrantes respuestas las cuales han sido aportadas por mujeres, existen curas a enfermedades que se creían imposibles, las cuales las han dado mujeres, pero hoy en día gracias a la conectividad y al gran avance de los derechos de las mujeres se ha podido dar el reconocimiento adecuado e ir dejando los prejuicios de lado. Para finalizar, el hecho de ser una niña no me ha impedido aportar a la ciencia, debido a que nuestra profesora nos ha enseñado que la ciencia puede ser entretenida y llamativa para nosotros”, finalizó la forjadora ambiental.