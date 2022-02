Presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP Alejandro Avendaño, advierte sobre alzas de combustibles en Magallanes

Así lo señaló el dirigente de los petroleros, esto se está haciendo insostenible para la ciudadanía y el gobierno no escucha, no quiere eliminar el impuesto específico a los combustibles y que hoy impacta en cada litro de gasolina en $329.

El gobierno debe actuar al no querer eliminar el impuesto, y el mepco ya es insuficiente debe congelar los precios mientras sigan al alza los combustibles que de ser por 25 semanas más sumadas a las ya 27 semanas seguidas al alza en el valor de las gasolinas impactara en $343 por litro y el petróleo diésel si bien tiene un impuesto específico de menor porcentaje 1,5 UTM igual llegara a los mis pesos por litro lo que sería un desastre ya que impactara fuertemente en los fletes desde la zona central a nuestra región, además el impacto para todo nuestro país que hace rato sobre pasaron los mil pesos por litro las gasolinas y en nuestra región los valores del petróleo diésel que ya sobrepaso es barrera en Williams $1016 en tanto en Porvenir $982 y Natales $942 por litro que se está acercando también a los mil pesos por litro el petróleo diésel y ni ver los valores de las gasolinas.

Hacemos un fuerte llamado al gobierno, pero también al parlamento a poner freno a esta situación de alzas si bien es cierto se agudizo por el conflicto belico de Rusia con Ucrania, pero estas fuertes alzas venían ya de antes del conflicto, y las autoridades y parlamentarios miran para el lado, debe hacer algo ahora, insistimos el MEPCO hoy no es suficiente, con un valor del crudo sobre los US$100 por barril, finalizo señalando Avendaño.