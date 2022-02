Sercotec Magallanes financiará cinco ideas de negocios con impacto medioambiental y sustentable

Bajo la línea de financiamiento de Emprendimiento con Impacto Positivo, jóvenes de magallanes concretarán su idea de negocios aumentando el comercio local en la región. Cada uno de ellos cuenta con proyectos que causan un impacto positivo en su entorno ya sea social y/o medioambiental. Actualmente los beneficiarios están recibiendo las compras para comenzar con su negocio

Tras la exitosa convocatoria del programa Impulso Joven, más de 200 jóvenes de la región de Magallanes postularon por estos fondos concursables que apoya la creación de nuevos emprendimientos. “Postularon 227 personas, y tras el primer filtro quedaron 133 jóvenes que entregaron su Modelo Canvas y Video Pitch. Finalmente se adjudicaron con estos fondos 40 beneficiarios, y de ellos cinco cuentan con emprendimientos de impacto positivo”, dijo la directora del Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, María Soledad Solo de Zaldívar.

El programa Impulso Joven cuenta con dos líneas de financiamiento: La Tradicional que entrega un aporte económico de $2 millones de pesos; y la de Emprendimiento con Impacto Positivo de $5 millones de pesos. “Dentro de este último destacan dos proyectos sustentables con el medio ambiente a través de todo lo textil. Se trata de emprendimientos que se comprometen al reciclaje y a la revalorización de nuestras prendas evitando que lleguen finalmente al vertedero”, comentó la directora regional.

Actualmente el programa está en ejecución y los beneficiarios – ya formalizados- están recibiendo lo que compraron según su Plan de Negocios para concretar su proyecto.

Macarena Escobar, beneficiaria de $5 millones de pesos, comentó que “primero vi las bases del programa para saber si podía concursar. Me di cuenta que tenía una idea que era el ayudar a la comunidad magallánica para que ningún textil llegue al vertedero, y así no producir más basura. En ese entonces ya estaba haciendo accesorios a partir de prendas en desuso que me lo daban unos amigos de una tienda de ropa americana, pero realmente me faltaba maquinaria para poder producir más en masa”, puntualizó.

Bajo el nombre Pabla Store, Macarena posiciona su negocio con prendas de vestir en desuso, “y las convertimos en otros accesorios como, por ejemplo, un estuche. Ahora estoy haciendo un buzo normal con la vestimenta de un buzo de bomberos”, dijo.

Con los recursos que ganó, Escobar compró maquinaria recta para cocer telas más gruesas como el cuero o el policuero. “Estos son los materiales que más se desechan, en si el cuero es degradable, pero no sus forros o broches, así que nosotros utilizamos todo. También, una overlok y una bordadora para hacer refuerzos y algunos detalles para darle un toque especial. Aparte cada accesorio es único, como es ropa en desuso no se repiten”, terminó.

Otra de las beneficiarias, es Tanya Quezada, de Puerto Natales, bajo el nombre Miacosturitas, comentó que, “mi emprendimiento es un taller de diseño con el fin de mostrar y potenciar todo lo que es el oficio de productos hecho a mano tras las costuras. Además, la idea es reparar distintas prendas textiles. Avoco al fast fashion que está muy en boga”, puntualizó.

Quezada está recibiendo las compras que realizó con el fondo adjudicado. “Coordinando que esté en la ciudad de natales para que lleguen hasta aquí, ya que tengo trabajo por roles de guía turística” dijo, además, añadió que, “de lo que compré, la mayoría fueron maquinas de coser, de bordar, y éstas son para distintas telas. Compré hartos muebles porque tenia que guardar todas las telas y, además, bastantes telas vegetales. También, hartas capacitaciones para aprender sobre técnicas de tintes naturales y de ecoprint” detalló.

Para Miacosturitas, Tanya comentó que tiene bastantes planes a futuro. “Me gustaría hacer clases a la gente local, tener un espacio donde poder recibirlos y enseñar a, por ejemplo, hacer cortinas, plumones con diseños, que son cosas útiles para el bienestar de cada uno y qué mejor que hacerlo a la pinta de uno. Así uno le da valor al tiempo, al trabajo y en el fondo tratar de ser un poco más autodidacta. Me encantaría involucrar a niños de distintas escuelas y hacer talleres de bordados”, finalizó la beneficiaria que se adjudicó $5 millones de pesos.