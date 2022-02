Sercotec Magallanes inauguró centro de negocios en Puerto Natales

Como demostración del gran avance que se obtiene a través de los asesoramientos, tres clientes del Centro expusieron sus productos y contaron su experiencia a las autoridades regionales y nacionales



Hasta las dependencias del Centro de Negocios Sercotec (CNS) Puerto Natales, ubicadas en Barros Arana 212, llegó, el ministro de Economía Fomento y Turismo, Julio Pertuzé junto con el director nacional de Sercotec, Bruno Trisotti, la delegada Provincial de Última Esperanza, Ericka Farías y la directora regional del Servicio de Cooperación Técnica, Soledad Solo de Zaldívar para su inauguración oficial. “Hoy día estamos aquí en Puerto Natales, es decir tenemos nuestra red de Centros en toda la región está inaugurada y vamos a seguir capacitando, asesorando y apoyando siempre a los emprendedores desde sus inicios hasta que ellos ya puedan ir creciendo y pueda ojalá ya ser una industria mucho más adelante, siempre aportando al crecimiento local, regional y por supuesto de nuestro país”, comentó la directora de SERCOTEC Magallanes.

A la ceremonia se hicieron presentes tres clientes del CNS, para exponer sus productos y servicios a las autoridades regionales y nacionales, contándoles la experiencia del asesoramiento que han recibido a través de los expertos profesionales del Centro.

Javier Wimmer, dueño de Ahumados Wimmer, relató que, “para este tipo de productos que son jamones artesanales es sumamente importante tener una información nutricional adecuada al producto casi personalizada entonces esa ayuda ha sido súper importante y también el resto de capacitaciones que son un poco más generales que igual me han ayudado bastante para ir ordenando la casa porque uno sabe la parte operativa pero la parte de oficina de repente no la maneja mucho y ha sido clave la ayuda del Centro de Negocios”.

Otra clienta que expuso en el CNS fue Bárbra Barría, de Ecovasos Dorotea, quien realiza supra reciclaje o revalorización del vidrio transformando botellas que antes eran desechos en nuevos productos, “ya sean vasos, floreros, maseteros, lámparas, frascos. Nosotros empezamos con un Capital Abeja Emprende y bueno desde ahí siempre hemos sido clientes del Centro. Me han asesorado en cosas como por ejemplo el subsidio al empleo para contratar personas y también nos hemos vinculado a través de ferias y esas cosas. Siempre es bueno tener asesoramiento de gente que conoce más del tema empresarial”, dijo.

Por su parte, el director nacional de SERCOTEC, Bruno Trisotti, comentó que, “estoy muy contento de estar por primera vez en Puerto Natales, siempre había querido venir y era súper importante que viniéramos dado la cantidad de gente que está siendo beneficiaria con los programas y también la cantidad de asesorados que tenemos en la región con productos maravillosos como los que vimos hoy día, que rescatan la identidad local y que también van en el sentido de la sustentabilidad cosa muy importante para la estrategia que tenemos nosotros en Sercotec del mejor uso del residuo”.

En el CNS de Puerto Natales, se han realizado más de 1.160 asesoramientos, “eso quiere decir que clientes del Centro han podido también aumentar sus ventas con un aumento de más de $880 millones de pesos, esto permitió también, poder generar 237 nuevos empleos, y entre las capacitaciones y asesorías que hemos tenido en este Centro de Negocios alcanza a las más de 19 mil personas”, detalló Soledad Solo de Zaldívar.

El ministro de Economía Fomento y Turismo (s), Julio Pertuzé, comentó que ésta es la penúltima inauguración que se ha realizado. “Este es el Centro de Negocios número 61 de los 62 que constituyen la red de emprendimiento más grande que tiene el país con una capilaridad y una capacidad de llegar a todos los rincones del territorio”. Además, realizó un llamado a todos los micro y pequeños empresarios de la región de Magallanes, “que tengan una idea o que quieran hacer crecer su negocio los invito a que se acerquen, lo acabamos de inaugurar donde ustedes van a poder encontrar ayuda personalizada para poder ayudarlos en su travesía de emprendimiento”, enfatizó.