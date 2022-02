Sindicato de Trabajadores de Enap: “Tal como lo hemos anunciado, continúan las alzas de los combustibles, y el valor sobre los $1000 peso llego para quedarse, de no eliminarse el impuesto a los combustibles”

Así lo señalo el dirigente de los petroleros Alejandro Avendaño Gallardo, hoy el impuesto a los combustibles hace que el litro de gasolina en cualquier octanaje represente $329 por litro, donde ya llevamos 25 semanas continuas al alza lo que solo por este concepto el litro a aumentado $165, algo que se está tornando insostenible para el bolsillo de la ciudadanía.

Actualmente el MEPCO esta controlando subidas de $99 por litro en el caso de las gasolinas y de $35 en el diésel, pero esto se mantendrían por cuatro semanas si es que el ministerio de hacienda no lo logra se apruebe en el congreso aumentar el techo de los US$ 500 millones a US$750 millones para evitar el incremento inmediato de las bencinas a partir de marzo, de no lograrlo a partir de marzo las alzas no seria los $6,6 por litro si no que se traspasaría el valor total de aumento lo que sería lapidario y desastroso, ya que la ley establece que si en un periodo de 12 meses el costo del subsidio supera los US$ 500 millones, este deja de funcionar.

Hoy ya el precio en la región metropolitana donde los valores siempre son mas bajos por la competencia ya la gasolina 93 octanos esta en un promedio de $1.024 por litro, en el país existen 1700 gasolineras de cuales 564 son de la región metropolitana y en la región de Magallanes existen 27 de las cuales 15 hay en Punta Arenas.Los factores están presionando a las gasolinas en el país se ve agudizado, por el precio del barril del petróleo que se afianzó por sobre los US$90 el barril, no hace posible que puedan frenar esta escalada de alzas, la variante Ómicron de covid-19 no ha bloqueando la actividad tanto como se temía en un principio y el conflicto en Ucrania añade el ingrediente de inestabilidad geopolítica adecuado para complementar un cóctel perfecto para la explosión del precio del crudo, lo que se traspasa a las bencina, a ello se suma un dólar que sigue en niveles muy altos en el país, cotizando actualmente en torno a los $830, lo que genera una presión adicional dado que Chile importa prácticamente todo el petróleo que consume, finalizo señalando Avendaño.