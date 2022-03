Avances en negociaciones diplomáticas entre Ucrania y Rusia

Se concluyó una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Los resultados insuflan algo de optimismo. No es que sean sensacionales, pero es la primera vez que vemos algo tangible, señala la periodista Inna Afinogenova en su canal informativo de Telegram.



Según el vocero ruso, Ucrania está dispuesta a declararse Estado neutral. Ya les hablé de las implicaciones de neutralidad en uno de los posts (https://t.me/inafinogenova/304) anteriores, pero básicamente significaría su renuncia a integrar alianzas militares, alojar bases o contingentes militares extranjeros en su territorio.



Lo que aún no está muy claro, a juzgar por algunas declaraciones de la parte ucraniana, es el procedimiento. Por un lado, afirman que ese estatus se decidiría en un referéndum nacional que se convocaría una vez retiradas las tropas rusas. Por el otro, parece que consideran la posibilidad de fijarlo sin necesidad de referéndum si se le dan garantías de seguridad parecidas a las del artículo 5 de la OTAN.



Entre los países que garantizarían la seguridad de Ucrania se barajan cinco miembros permanentes del consejo de Seguridad de la ONU (Rusia, China, EE.UU., Reino Unido, Francia), así como Turquía, Polonia, Italia, Alemania, Canadá e Israel. En caso de ver la seguridad de Ucrania comprometida, esos países garantes deberán prestar ayuda militar y cerrar el espacio aéreo ucraniano.



Esas garantías de seguridad no se aplicarían a Crimea y Sebastopol. Kiev propone tomar 15 años para negociar el estatus de esos territorios (que, según la Constitución rusa, son parte de la Federación), mientras renuncia a su intención de recuperarlos por la vía militar. El problema del Donbass lo quieren resolver en una reunión entre Putin y Zelenski. También solicitan que Rusia no se oponga a la integración de Ucrania en la UE.



Rusia, a su vez, anunció que reduciría inmediatamente sus actividades militares en las zonas de Kiev y Chernígov. Fuentes de la CNN en el gobierno de EE.UU. confirman que Rusia inició una retirada parcial de sus tropas en esa dirección. Horas antes, el ministro de Defensa ruso afirmó que a partir de ahora concentrarían sus fuerzas en la zona del Donbass.