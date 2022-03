Chile como Estado social y democrático de derecho: el debate en la Convención Constitucional

La norma, del informe de principios constitucionales, también señala que Chile es una República democrática, solidaria y paritaria que reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad y la igualdad sustantiva.



Ya comienza a tomar forma el primer capítulo de la futura Constitución. Las y los 154 constituyentes votaron este viernes el primer informe de Principios Constitucionales, aprobando nueve artículos en general.



En la jornada se escucharon distintas voces que entregaron sus impresiones sobre este articulado. En el debate se repitieron temas como la definición de Emblemas Nacionales, la diversidad de familias y la declaración de Chile como un Estado Laico.



El primer artículo aprobado fue precisamente el N°1 que, entre celebraciones y aplausos, logró obtener 104 votos a favor y queda más cerca de ser el que abra la futura Carta Fundamental. Este dice:



“Chile es un Estado social y democrático de derecho. Su carácter es plurinacional e intercultural y ecológico. Es una República democrática, solidaria y paritaria que reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Los fines de toda acción estatal son garantizar el bienestar de las personas, de la sociedad y de la naturaleza, construir las condiciones para una vida digna y remover los obstáculos que impidan o dificulten el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”.



La coordinadora saliente de esta comisión, Beatriz Sánchez, relevó su importancia: “Define conceptos nuevos que no habíamos vivido. Marca una línea divisoria de la Constitución del 80 con una nueva Constitución. Se logran 104 votos para algo que es muy definitorio, un cambio bien radical a lo que conocemos hoy día”.



¿Qué pasó a votación en particular?



Panel de votación en Hemiciclo

Otros artículos con luz verde son el 6 (104 votos), que busca asegurar a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento y ejercicio de derechos y libertades. Especialmente, la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar la igualdad de trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas.



El artículo 9 (104 votos), que reconoce que la naturaleza tiene derechos que el Estado y la sociedad deben proteger y respetar; el 9M que declara al país como “oceánico” (120 votos), siendo deber integral del Estado la conservación, preservación y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos.



Sobre interculturalidad y plurilingüismo, se respaldaron los artículos 11 (109 votos), que indica que el Estado reconocerá, valorará y promoverá el diálogo horizontal y transversal; y el 12 (111 votos) que declara al castellano como idioma oficial, pero los idiomas de pueblos indígenas serán oficiales en sus autonomías territoriales. Algo novedoso en esta propuesta es que se propone reconocer a la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial de las personas sordas.



Se suman el artículo 14, de “Probidad y Transparencia” (106 votos), que obliga a los titulares de funciones públicas a cumplir con rectitud el cargo y al Estado a erradicar la corrupción en todas sus formas. Asimismo, el artículo 15 (110 votos) que declara que Chile es un Estado fundado en el principio de supremacía constitucional y respeto irrestricto a los Derechos Humanos.



Y, finalmente, el artículo 17 (106 votos) que dice que “son emblemas representativos de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. El Estado reconoce los símbolos y emblemas plurinacionales propios de los distintos pueblos indígenas y tribales”.



A comisión para nueva propuesta

Otras 27 normas volverán a la comisión para ser replanteadas, al no lograr los 103 votos necesarios para avanzar a la siguiente etapa (detalle de votaciones).



Entre estos se encuentra la Iniciativa Popular de Norma que declara a Chile como un Estado Laico, que solo alcanzó 100 votos. Situación similar es el artículo 5 -que obtuvo 101 votos- que establece que en Chile “la democracia es paritaria, inclusiva, intercultural y plurinacional”.



Otros temas que obtuvieron menos aprobación y también vuelven para su revisión son los relativos a las personas y su condición de libertad de conciencia y autonomía individual; soberanía, plurinacionalidad, Estado regional; principio de buen vivir, etc.



Sobre las normas no aprobadas, la actual coordinadora, Loreto Vallejos, afirmó: “Que el pleno decida. Es parte del proceso. Pensar que de una vez se aprobaran todos los artículos también sería sospechoso y nos estarían preguntando cómo llegamos a todos los acuerdos. Hay que buscar lo bueno en que se devuelva el informe, que se vaya mejorando y que todos los colectivos puedan participar de esa redacción”.