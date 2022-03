CONAF expulsa a dos turistas por uso de cocinilla en el Parque Nacional Torres del Paine

El sábado pasado la Corporación Nacional Forestal (CONAF) procedió a la expulsión de dos turistas que fueron sorprendidos utilizando una cocinilla en un lugar no habilitado para dicho fin al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

Se trata de dos turistas de nacionalidad chilena que realizaban dicha acción no permitida en los alrededores del Campamento Italiano, sector ubicado en lo que corresponde al trayecto de circuitos de montaña.

Por tal motivo, personal guardaparques los acompañó hasta la sede administrativa del Parque Nacional Torres del Paine, donde los esperaba funcionarios de Carabineros y quienes terminaron por concretar la medida de expulsión.

Hasta la fecha han sido 117 las personas expulsadas del Parque Nacional Torres del Paine desde el año 2012 tras el incendio forestal que se inició a fines del año 2011 y que arrasó con más de 17 mil hectáreas y que llevó, posteriormente, a modificar la legislación y reglamentos internos que aumentan las sanciones para las personas que atenten contra el bosque nativo y las áreas silvestres protegidas.

Las razones de dichas expulsiones en su mayoría se relacionan con uso del fuego en lugares no habilitados, tales como cocinillas utilizar cocinillas u otras fuentes calóricas. A estas, se agregan como medidas de expulsión, ser sorprendidos transitando por el sector de montaña sin reserva de campamentos, acampar en lugares no habilitados, navegación en lugares no autorizados o no respetar las normativas de limpieza del sector.