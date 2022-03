Directora de Sercotec Magallanes invitó a emprendedoras a formar parte del centro de negocios de Puerto Natales

Además, visitó a distintos beneficiarios del programa Reactívate Multisectorial 3, para dar por finalizado el proyecto.

La directora del Servicio de Cooperación Técnica, María Soledad Solo de Zaldívar, llegó hasta la ciudad de Puerto Natales para conversar con las micro y pequeñas emprendedoras de la Feria Mujeres que Inspiran, y realizar visita de seguimiento a distintos beneficiarios del programa Reactívate Multisectorial 3. “Llegamos hasta la Provincia de Última Esperanza, a la feria Mujeres que Inspiran, para invitar -a quienes no lo son- a ser clientas del Centro de Negocios, a que se capaciten con nosotros. También, estaremos con beneficiarios del programa Reactívate Multisectorial 3, para darlo por cerrado”, comentó la directora regional.

La Feria Mujeres que Inspiran, se realizó en el marco del día internacional de la mujer, donde los más de 30 stand correspondían a emprendimientos femeninos.

Para Mariana Salazar, de la tienda online Alma de la India, es la tercera vez que participa de una feria. “Partí con la venta de palos santos, se fueron sumando las telas de India, ropa de la India, distintos tipos de decoraciones también, se sumaron productos energéticos. La idea es abarcar distintas etnias porque no solamente vendo cosas de la India, sino que también vendo cosas del feng shui que viene de la China, Turquía, Arabia. Todo es en base a generar bienestar para el ser de las personas y también para su casita”, dijo.

La autoridad regional de Sercotec, se reunió con aquellas mujeres que no tienen su negocio formalizado para invitarlas a capacitarse a través del Centro de Negocios de Puerto Natales. “Con la formalización pueden acceder a los beneficios que entregamos, también la idea es que vayan al Centro, se hagan clientas y tengan un asesoramiento personalizado para que puedan aumentar sus ventas”, detalló.

Por su parte, Mariana dijo que, “lo que me falta para poder formalizarme es tener un poco más de capital para poder dar una inyección fuerte a mi negocio y para adquirir productos, y dedicarme netamente a esto, que es lo que me gusta”.

Lusmeria Velázquez de LC Look Cool, vende camisas, polera y jeans, es otra emprendedora que no está formalizada ni es parte de la red de clientes del Centro de Negocios Sercotec de Puerto Natales, “Me gustó mucho venir a una feria, es la primera vez y me ha servido bastante para que conozcan mi negocio, la mercadería. Por otro lado, lo que me falta para poder formalizarme son más productos y capital. Vino la directora de Sercotec y me invitó a formar parte del Centro como clienta, voy a ir”, puntualizó.

Beneficiarios Sercotec

Otra de las actividades que realizó la directora, María Soledad Solo de Zaldívar, fue la visita y seguimiento a los beneficiarios del programa Reactívate Multisectorial 3, donde cada uno se adjudicó el monto de $2.5 millones de pesos para la reactivación de su negocio.

Andrés González de La Crepería Patagonia, ubicada en Manuel Bulnes 204, recuerda que el sector gastronómico fue el más afectado, “yo viajaba en avión, en catamarán y lleno, menos los locales de comida, siempre con aforo y restricciones”, dijo.

“Este programa me sirvió muchísimo, llegó en el momento justo, con el dinero pude obtener un mesón grande refrigerado y una cocina de cinco platos industrial, cosas que son super caras y a la vez super necesarias”, resaltó Andrés.

Otra beneficiaria fue Rosa Tenorio quien tiene el Hostal Maromava. “Esta temporada ha estado buena en comparación a las otras desde el comienzo de la pandemia”, recuerda. “Este programa me sirvió de mucho, ya que para uno es complicado llevar un hospedaje, hay que pagar boletas y contribuciones, así que el aporte de Sercotec fue muy importante, es un ingreso con el que uno no cuenta”, terminó.

Con el monto adjudicado Tenorio, compró lo necesario para que el huésped esté cómodo y tenga lo que requiere: cobertores, sabanas, frazadas, hervidores, microondas.

El programa Reactívate Multisectorial 3, es financiado por el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, con un subsidio total de $804.638.096.-