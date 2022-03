En el Liceo Polivalente Sara Braun Epaustral entrega ejemplares de «El Turismo en Magallanes» a establecimientos de la Cormupa

En un encuentro encabezado por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich y la jefa (s) del Área Educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Jacqueline Mercado, el gerente general de la Empresa Portuaria Austral, Rodrigo Pommiez, entregó ejemplares del libro «El Turismo en Magallanes» para las bibliotecas de 36 establecimientos educacionales municipales.

La actividad se realizó en la biblioteca Gabriela Mistral del Liceo Polivalente Sara Braun, donde el profesor del establecimiento y encargado de dicho recinto, Ernesto Fernández de Cabo, entregó una presentación sobre los principales contenidos de la obra «El turismo en Magallanes: Una mirada histórica sobre su origen y primer desarrollo” del Premio Nacional de Historia, Mateo Martinić Beroš. El ensayo consolida importante información histórica y estadística sobre la evolución del turismo en la región, hasta ahora no disponible en una sola publicación.

El director del Liceo Polivalente Sara Braun, Néstor Ríos, agradeció a la Cormupa por elegir al establecimiento para realizar esta entrega, pues «nos permite tener una jornada de alegría y formación para nuestros estudiantes». Se encontraba presente un grupo de jóvenes de la especialidad Servicios de Turismo, de tercero y cuarto medio, que escucharon atentamente la exposición. Por su parte, la jefa de UTP del liceo, Lorena Bahamonde, coincidió con esta apreciación y destacó el aporte del libro en la preparación de quienes ejercerán a futuro labores vinculadas al turismo.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que «es muy importante que se inicie la entrega de este libro a los establecimientos educacionales en un liceo técnico municipal, que imparte turismo. Además, que se haya realizado en este liceo en particular, pues el libro menciona a nuestra Premio Nobel y su ex directora, Gabriela Mistral». La autoridad relevó que «actualmente, uno de cada diez trabajadores de nuestra ciudad vive directamente del turismo, pues hay que recordar que parte importante de los servicios que se entregan no se ven».

Finalmente, el gerente general de la Empresa Portuaria Austral, Rodrigo Pommiez, expresó que «si bien la obra está disponible en formato digital para libre acceso en nuestro sitio web y redes sociales, queremos que haya un ejemplar en cada biblioteca de la región, pues nuestro principal objetivo con este libro es ser un aporte y en la construcción de su relato, pues creemos que el turismo es una de las fuentes más importantes de desarrollo para la región». Agregó que «participar en la publicación de este libro es un regalo para nosotros. Estamos tremendamente agradecidos de don Mateo Martinić, por su disponibilidad y nobleza, que permitió que una idea conversada en una tarde de pandemia se hiciera realidad».

«El turismo en Magallanes: Una mirada histórica sobre su origen y primer desarrollo” se encuentra disponible para descarga libre en el sitio web de Epaustral, así como en los perfiles de la empresa en Twitter, Facebook y LinkedIn.