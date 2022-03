En medio de votación por extensión del Mepco, senador Kusanovic pidió se trabaje en liberar a Magallanes del impuesto específico

Este miércoles, durante la 4ª sesión ordinaria en la Cámara Alta se aprobó, con 46 votos a favor y cero en contra, la subvención que duplicará el monto del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco). En su intervención el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, plantó la idea de eximir a la región que representa del pago del impuesto específico.

“El impuesto específico me parece casi medieval. Pagar un 50% en impuestos por litro de combustible me parece una locura”, subrayó en su intervención Kusanovic, quien votó a favor de la extensión de la cobertura del Mepco ingresada desde el Ejecutivo, recursos que permitirán palear las constantes alzas de los combustibles y los probables incrementos que se avistan a futuro.

La discusión permitió que el parlamentario pudiera abordar la iniciativa que ha venido estudiando y trabajando con su equipo, la que apunta a liberar a las regiones del extremo sur, en particular a Magallanes, del pago del impuesto específico.

Categóricas fueron las palabras del parlamentario, quien detalló en su alocución que el origen del mecanismo de estabilización surgió para la reparación de carreteras que fueron destruidas por el terremoto en 1986, incremento económico que con el tiempo quedó instalado.

Entonces, al ser Magallanes una región en la que no son frecuentes los terremotos, y no hay grandes carreteras, sumado a que por las condiciones climáticas adversas hacen que el uso de un vehículo sea de primera necesidad, no sería impensable imaginar la excepción para el territorio más austral del país.

“Espero que en algún momento trabajemos para eliminar este impuesto en la región de Magallanes y de la Región de Aysén”, fueron las palabras con las que concluyó Kusanvic su intervención.