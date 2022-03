Gobierno del Presidente Gabriel Boric anuncia nueva Ley de Pesca en la que «la ciudadanía podrá confiar»

«Más allá de la forma jurídica específica que esto va a tomar, vamos a presentar una nueva Ley de Pesca que va a reemplazar la anterior porque esa Ley tiene problemas importantes», señaló el Ministro de Economía Nicolás Grau.

Durante la parte final de su participación en el programa Estado Nacional de TVN el pasado domingo 20 de marzo, el Ministro de Economía Nicolás Grau, mencionó las expectativas de crecimiento para el país durante el gobierno de Gabriel Boric.

En ese tema, reconoció que en 2023 existe la posibilidad de que no haya crecimiento: «Los rangos fluctúan, para este año, entre 1% y 3%, y más cercano a 1% y 2%. Para el próximo año, que es una situación más compleja, incluso algunos cálculos dicen crecimiento 0%. Esto es importante porque no tiene nada que ver con el gobierno actual sino que es nuestro punto de partida. Todo lo que podamos ir por sobre eso es nuestra preocupación».

Finalmente, anunció que dentro de las próximas semanas el gobierno va a presentar un nuevo proyecto de Ley de Pesca, tal como había comprometido el Presidente Boric en campaña, en cuanto a que la actual se iba a derogar.

«Prontamente, esta semana o la subsiguiente, como gobierno vamos a presentar nuestro Plan de Recuperación Inclusiva. Nos vamos a hacer cargo de que, a pesar de que la economía en promedio se recuperó, hay muchos sectores que no se han recuperado».

En el marco anterior, dio a conocer que más allá de la forma jurídica, se presentará una nueva Ley de Pesca que va a reemplazar la anterior y que aportará para que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones.

«Nosotros más allá de la forma jurídica específica que esto va a tomar, vamos a presentar una nueva Ley de Pesca que va a reemplazar la anterior porque esa Ley tiene problemas importantes».

Respecto a si se trata de una Ley corrupta, el jefe de la cartera señaló que «hay juicios zanjados al respecto. Esta no es una opinión de mi parte, sino que el sistema judicial chileno definió que en algunos casos habían graves actos de corrupción. Ese es un hecho de la causa, y además creo que es bien importante no solo por el tema medioambiental, por el tema de las fuentes de trabajo de las personas que trabajan en pesca, sino porque es muy importante en estos cuatro años que vienen recuperar la legitimidad de las instituciones y que tengamos leyes en que la ciudadanía pueda confiar de que se hicieron de buena manera y no sobrerrepresentando intereses por actos de corrupción».