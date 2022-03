Más de 350 niñas y niños de Punta Arenas participan de Campeonato Municipal de Futbolito

Durante todo el fin de semana, más de 350 niñas y niños de la comuna se encuentran participando del Campeonato de Futbolito Copa Municipalidad de Punta Arenas, en las categorías Sub 15 y Sub 18 Damas, y Sub 12, Sub 15 y Sub 18 Varones.

“Estamos continuando con las actividades deportivas después de 2 años con Covid, donde pudimos hacer bastante menos de lo que hubiéramos querido y lo importante es que ahora finalmente volvemos. Más de 350 niños y niñas están en este Campeonato de Futbolito compuesto por 8 equipos de mujeres y 18 de hombres”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Los entusiastas jugadores se manifestaron muy contentos de poder encontrarse nuevamente de manera presencial.

“Me parece muy bien. Algunos subimos hartos ‘kilitos’ pero en lo personal está muy bien”, afirmó Vicente Vera, de Cosal.

En tanto, Vicente Pérez de Liberpuq, indicó que “me parece bien porque teníamos muchas ganas de jugar, y por fin podemos jugar todo lo que queramos”.

La actividad, que se realiza en el Estado Liga Popular, continúa este sábado entre las 9.30 de la mañana hasta las 18 horas, y finaliza el domingo a las 13 horas, con la premiación de los equipos.