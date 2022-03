Presidente Boric pide la renuncia a director del Servicio de Impuestos Internos y nombra a Hernán Frigolett Córdova

El Presidente de la República, Gabriel Boric, usando la facultad que le confiere la Ley 19.882, artículo trigésimo sexto bis, ha solicitado la renuncia al cargo de Director del Servicio de Impuestos Internos (SII) al sr. Fernando Barraza Luengo.

En su reemplazo será designado el economista Hernán Frigolett Córdova, quien asumirá desde el 1° de abril de este año.

El Presidente de la República junto al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, agradecen a Fernando Barraza su labor a cargo de este servicio desde 2015.

Hernán Frigolett

Frigolett es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y Master of Science in Economics de University of London.

Desde octubre de 2018, se desempeñaba como investigador en el Centro de Estudios de Desarrollo Regional de la Universidad de Los Lagos

Frigolett cuenta con una amplia experiencia en el sector público. Fue Tesorero General de la República entre 2014 y 2018 y ejerció diferentes jefaturas de área en el Departamento de Cuentas Nacionales en el Banco Central entre 1986 y 1999.

Además, ha efectuado consultorías a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, y la Cepal, y a entidades del sector privado.

También ha prestado asesoría a países como Honduras, Panamá, Guatemala, República Dominicana. En nuestro país ha liderado el desarrollo de modelos de compilación estadística en diferentes ministerios.

Asimismo, ha ejercido la docencia en diferentes universidades chilenas y es autor de varias publicaciones.