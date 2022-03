Presidente Gabriel Boric firmó hoy el proyecto para la incorporación de Chile al Tratado de Escazú

En presencia de representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola y la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, firmó el proyecto para la aprobación del acuerdo ambiental.



El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó esta mañana la ceremonia de firma del proyecto para aprobar el Acuerdo de Escazú, quedando listo para su ingreso a la Cámara de Diputados para el inicio de la tramitación legislativa. El Acuerdo de Escazú se denomina originalmente Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

De esta manera, este hito cumple uno de los compromisos realizado por el actual Mandatario durante su campaña presidencial en la que aseguró que “durante la primera semana de nuestro gobierno firmaremos y ratificareos el Acuerdo de Escazú», ratificando aquello durante la conferencia de prensa que ofreció a los medios internacionales luego de asumir la presidencia.



Hoy durante la ceremonia, el Jefe de Estado manifestó su alegría y orgullo “de estar aquí, junto a todas y todos ustedes, en La Moneda, en particular con nuestras Ministras Maisa Rojas y Antonia Urrejola, que impulsarán esta iniciativa firmando un proyecto que hará realidad la participación de Chile en el Acuerdo de Escazú. (…) Y hoy cumplimos este compromiso».



En ese sentido, el Presidente relevó la participación en este proceso de los dirigentes ambientalistas, indicando que a «ustedes, luchadores y luchadoras por la defensa del medio ambiente, luchadores por la vida, que nos han enseñado a perseverar, a nunca soltar y hoy día estamos aquí avanzando con el Acuerdo de Escazú».



Finalmente, el Mandatario explicó que este documento inicia una tramitación en el Congreso Nacional e hizo un llamado a los parlamentarios para que «se la jueguen para que aprobemos esto con rapidez, porque la vida no puede esperar, la vida no puede esperar».



Sobre el Acuerdo de Escazú



El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”, fue suscrito en dicha ciudad en Costa Rica el pasado 4 de marzo de 2018.

¿Qué es el acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), es un tratado internacional firmado por 24 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente.

Según lo define la Unicef, es una herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos y busca garantizar el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en las zonas ratificadas.

El acuerdo de Escazú es único en el mundo ya que es el primero que contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. En el continente, es el primer acuerdo regional ambiental de Latinoamérica y el Caribe.

El tratado busca “garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”.

Su objetivo último, según señala la Cepal, es «garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible».



A la fecha y sin contar a nuestro país, son 24 las naciones que han ratificado el acuerdo, entre ellos, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Lea aquí el texto completo del Tratado de Escazu,