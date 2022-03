Seremi de Transportes reitera llamado a ajustar los horarios de traslados en la hora punta de la mañana

Con el retorno a clases presenciales de todos los establecimientos educacionales este lunes en Punta Arenas, se vislumbró lo que significará para el tránsito la salida de miles de vehículos particulares que colman las calles en la hora punta de la mañana, entre las 7,45 y 8 horas.

“Por ejemplo, en las inmediaciones de las Escuelas Padre Alberto Hurtado, La Milagrosa y Villa Las Nieves se vieron incrementados los embotellamientos, debido a la gran concurrencia de vehículos particulares, algunos de los cuáles incluso estacionan en segunda fila abandonando el vehículo para dejar a sus hijos o hijas en la puerta de la escuela”, comentó el seremi Marco Mella, haciendo el llamado a abandonar estas malas prácticas para no empeorar la situación vial en las inmediaciones de los planteles educativos.

Mella hizo un llamado a la conciencia, toda vez que estas acciones perjudican al resto, provocando el retraso no sólo a los otros miembros de la comunidad educativa, sino también a personas que se trasladan a otros sectores de la ciudad, como es el caso de quienes utilizan transporte público. “Varios buses del transporte urbano se vieron con la imposibilidad de avanzar cuando se presentaron estas situaciones”, agregó.

El llamado fue nuevamente a observar el comportamiento de las rutas que se utilizan para trasladar a los pupilos al colegio y considerar la hora óptima para realizar el viaje, saliendo 10 minutos antes de lo acostumbrado y no colaborar con “el taco”. Asimismo, definir el mejor lugar para que se bajen niños y niñas de los vehículos, el que no siempre debe ser el frontis del establecimiento. “La idea es colaborar con un buen clima y que no se exacerben los ánimos empezando el día respetando los tiempos de todos y todas”.

Fiscalización del Transporte Escolar

Asimismo, se realizó este sábado la tradicional fiscalización al transporte escolar en el parque María Behety. En el lugar junto con verificar que tanto conductores como vehículos cumplan con la normativa vigente, se conocieron las medidas adoptadas por los transportistas frente a la situación sanitaria.

“Los principales fiscalizadores son los usuarios” dijo el jede la SIAT de Carabineros capitán Álvaro Baquedano, haciendo el llamado a quienes contraten este servicio a verificar antecedentes de las y los conductores en las plataformas habilitadas para ello (http://apps.mtt.cl/consultaweb/).

Mella agregó que en la fiscalización del sábado conocieron las medidas que están siendo implementadas por los transportistas, como el uso de alcogel, toma de temperatura y sanitización antes y después de cada recorrido.

El subprefecto de Carabineros Leonardo Vera señaló que si bien la actividad había sido exitosa, tuvo baja concurrencia, por ello hizo el llamado a acercarse a Carabineros para que sean inspeccionados y puedan contar con el sello que garantiza que cumplen con todos los requisitos que les exige la Ley.