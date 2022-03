SERNAC presentó demanda contra empresa ENEL por irregularidades en venta de seguros y otros servicios, sin consentimiento de los clientes

Ejemplo de reclamos de consumidores ante el SERNAC

“En mi cuenta de Enel me están cobrando 2 seguros que no contraté. Uno se llama hogar por un costo de $6.174 y el otro es un seguro dental por $7.578. Desconozco estos seguros; no los contraté. Al momento de ir a pagar el recibo, realicé el reclamo en Enel, donde la ejecutiva que me atendió me dice que lo eliminarían, y en el vencimiento de enero 2020 no saldría el cobro de ninguno de los dos seguros. Pero me llegó la boleta de vencimiento siguiente y otra vez me están cobrando los dos seguros y, además, un saldo como deuda anterior de los seguros que me rebajaron en la boleta de noviembre. Fui nuevamente a pagar mi boleta y descontaron los seguros cobrados, y me dicen que ya están dado de baja y que no deberían haber aparecido”.

“Me están cobrando unos seguros en el estado de cuenta de Enel que yo jamás he contratado. Sería un seguro dental. Son dos, lo que da un monto total de $15.000 aproximadamente, que vienen incluidos a mi consumo la boleta del mes de mayo. Esto me los vienen cobrando desde enero. Ya he reclamado con Enel me igualmente los siguen cobrando”.