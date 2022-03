Servicio Nacional del Patrimonio Cultural recuerda legado de Cristina Calderón y Raúl Edén en el marco del Día Internacional de las Artesanas y Artesanos

En los últimos meses las comunidades de los pueblos Yagán y Kawésqar han lamentado el fallecimiento de dos figuras depositarias de saberes y tradiciones ancestrales. Es por ello que en el contexto del Día Internacional de los Artesanos y Artesanas, que se celebra cada 19 de marzo, la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) desea destacar el legado de Cristina Calderón Harban y Raúl Edén Ulloa.



Al respecto, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, expresó que «la partida de ambos nos ha conmovido y entristecido, pues no solo eran referentes en sus comunidades, sino también parte importante del acervo cultural de la región y del país». Destacó que «fueron generosos exponentes de técnicas artesanales ancestrales de los pueblos Yagán y Kawésqar, y sus trabajos fueron ampliamente reconocidos en el extranjero. Además, estuvieron vinculados al Serpat durante 2021, a través de las que tal vez fueron sus últimas creaciones, lo que nos honra profundamente».





Cristina Calderón: «Ni la única, ni la última»

Cariñosamente llamada «abuela» por la comunidad, Cristina Calderón Harban fue una mujer yagán portadora de saberes ancestrales de su cultura, los cuales difundió generosamente a lo largo de su vida. Defensora de su pueblo, su territorio y su lengua, contribuyó a la trasmisión de esta última a las nuevas generaciones, así como a los procesos de salvaguardia de la cestería yagán como práctica y conocimiento milenario, que ha trascendido pese a las profundas y violentas transformaciones que ha vivido este pueblo canoero austral.



La encargada de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección Regional del Serpat, Ruth Simeone, relata que «con la señora Cristina, aprendimos que la cestería yagán no es solo una artesanía, pues hay múltiples razones para tejer. Entre ellas: recordar a las personas que ya no están, evocar los lugares donde transcurrió la infancia, y preservar la riqueza cultural. Esta práctica es parte de la identidad del pueblo Yagán y expresión de su presencia y persistencia en el territorio».



Matriarca y referente de la cultura y tradiciones de su pueblo, en 2009 fue reconocida por el Estado como Tesoro Humano Vivo, primer año que se otorgó esta distinción en Chile. En 2016 fue distinguida por la Comunidad Indígena Yaghan de Bahía Mejillones y la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Serpat con el Reconocimiento Asát’ap, por su destacada contribución en la mantención y difusión de la lengua yagán en el territorio austral.



En 2017 participó del Taller de Telar Kelgo en Puerto Williams y en 2021 integró una de las duplas del proyecto «Originaria – Obras en Residencia», impulsado por la Dirección Regional del Serpat, donde desarrolló la obra «Espiral de la Memoria», en conjunto con la escultora Jimena Saiter.



Contraria a los discursos «ultimistas» referidos a su pueblo, expresaba constantemente “no soy la única, ni la última”, tal como quedó registrado en su biografía “Cristina Calderón. Memorias de mi abuela Yagán”, publicación que desarrolló junto a su nieta, Cristina Zárraga Riquelme, en 2016.





Raúl Edén, navegante al rescate de lo cotidiano

Navegante destacado como conocedor de los canales que se extienden hasta el Golfo de Penas, Raúl Edén Ulloa integraba la comunidad kawésqar de Puerto Edén. Su figura fue considerada como referente importante en diversas investigaciones lingüísticas, geográficas referidas a la cultura de su pueblo.



El encargado de Pueblos Originarios de la Dirección Regional del Serpat, Blas Flores, destaca que «su quehacer como artesano, surge como una faceta más de todo su bagaje cultural, pues a partir de este oficio recuperó elementos que se usaban hasta hace algunos años, tanto en las faenas de pesca como en la vida cotidiana kawésqar».



Desde 1997 integró el Consejo de la Lengua Kawésqar como hablante de primera lengua, pues poseía un conocimiento privilegiado de ella y fue partícipe del proceso de incorporación de nuevas palabras en 2016, trabajo que introdujo 164 nuevos términos para traer el mundo moderno al habla ancestral. Asimismo, participó en los procesos de reactivación del Consejo de la Lengua Kawésqar en 2016 y en los trabajos de difusión realizados en 2017 y 2019.



Declarado junto a la Comunidad Kawésqar Residente en Puerto Edén como Tesoro Humano Vivo en 2009, recibió en 2021 el Sello de Artesanía Indígena con su obra “Feičetqal”, réplica de una red de pesca elaborada en junco. Este trabajo formó parte de la 48° Muestra Internacional de Artesanía UC, efectuada en el Centro de Extensión de Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile.