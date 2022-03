Víctimas de colisión hicieron denuncia por hurto de sus pertenencias en medio del accidente.

Hecho ocurrido el 28 de febrero recién pasado.

La madrugada del 28 de febrero alrededor de las 6 de la mañana, una colisión se registró en la intersección de Ignacio Carrera Pinto con O’Higgins, ambas choferes conducían en estado de ebriedad, resultando una acompañante con lesiones graves. Sin embargo, una de las víctimas denunció que, tras la colisión, de manera inmediata un grupo de extranjeros, sin prestar ayuda a las lesionadas, sustrajo desde el mismo vehículo, carteras y celulares y todo aquel articulo que pudiera tener valor para luego salir huyendo.

“Abrieron la puerta del chofer, y sin importar el estado de salud de las personas, solo se preocuparon en llevarse celulares, carteras y se fueron, tenían un acento extranjero, no sé si colombiano o venezolano, huyeron en un vehículo”, dijo una de las afectadas.

La denuncia se materializó el día 1 de marzo en Policía de Investigaciones, donde una de las afectadas manifestó su preocupación por la acción tan inhumana de los ladrones.

“Antes del accidente, estuve compartiendo con mis amigas, y alrededor de las 3 de la madrugada, decidí volver a mi casa, sin embargo, me percaté que había olivado en el vehículo mi cartera con mi celular, a lo cual dije “mañana lo recupero”, para sorpresa mía, al otro día me enteré que a mi amiga la chocaron y un grupo de extranjeros les robo todo, entre las especies mi cartera con mi celular, no me explico como en estos tiempos puede pasar algo así, como tan inhumanos”, dijo Katherine.

Según informó la institución policial, la Brigada de Investigación Criminal tomó la denuncia que fue realizada el 1 de marzo y los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, por el delito de hurto.

También se comenzaron a realizar diligencias, para establecer si en el lugar del accidente y sus alrededores hay cámaras de seguridad, que pudieran dar pistas de quien o quienes son los que están detrás de este delito.