ChileVoces entregó reconocimiento a destacados locutores radiales del país

· En el marco de la celebración del Día del Locutor Radial, la Asociación Chilena de Artistas de la Voz Hablada decidió resaltar el trabajo y la trayectoria de dos destacadas voces de la radiofonía nacional.

Santiago, 14 de abril de 2022.- En 2017 se instauró por ley en nuestro país “Día Nacional del Locutor” que busca reconocer la labor y trayectoria de aquellos que día a día, frente a un micrófono, asumen la responsabilidad de informar, entretener y educar.

La fecha no es elegida al azar, recuerda la partida, como homenaje póstumo, del destacado Locutor Radial Petronio Romo Stuart, voz característica de “El Diario de Cooperativa”, “Brevenotas” y la clásica máxima de “El Informador” de Biobío: “el hombre que no está informado no puede tener opinión”, es sólo una mínima parte de su larga trayectoria radial.

Este año, la Asociación de Artistas de la Voz Hablada, Chilevoces, ha querido sumarse al reconocimiento de los locutores radiales que destacan en nuestro país, reconociendo a dos grandes voces nacionales.

En primer lugar, se reconoció el trabajo de nuestro socio y maestro la locución, Fernando Solís, de larga trayectoria en Chile y en el mundo de habla hispana, donde se destaca su participación como voz principal en TVN, ADN y recordado por dar voz al Sr. Eusebio Manguera en “31 Minutos”.

“Que muchos se hayan acordado de mí es muy emocionante, siento que estoy representando a mucha gente más de una trayectoria inmensa y que aún no se ha incorporado a Chilevoces y que tendría que hacerlo porque hay que apoyar a las nuevas generaciones”, dijo Solís al recibir su reconocimiento.

Además, reconocer a Carlos Sapag, emblemático locutor y voz de Radio Colo-Colo y Radio Portales, que en 2021 se alejó de los micrófonos, tras 59 años de abnegada labor y que hoy reside en su natal Llolleo.

“Por favor no tomen como algo vanidoso de mi parte haber recibido este reconocimiento de ustedes, pero no es por mí, cuando quieran premiar a alguien, como la suerte que he tenido yo, háganlo en vida, porque habitualmente en nuestro país los que reciben los premios son los parientes y el que se fue está bajo tierra. Me acordé mucho de Vicente Bianchi”.

De esta manera, Chilevoces, que agrupa a los más destacados locutores de Chile, consagrados y en formación, de este último tiempo y que han estado presentes tanto en la escena local e internacional, busca reconocer, el importante trabajo de sus pares.

Sobre Chilevoces

La Asociación Gremial de Artistas de la Voz Hablada, Chilevoces A.G., fue creada y legalmente constituida durante la pandemia. Reúne a locutores y actores de doblaje y tiene por objeto acoger y congregar a artistas de la voz hablada, visibilizando, promoviendo y velando por los derechos profesionales, artísticos y de propiedad intelectual, con impronta colaborativa en gestión, formación y actualización profesional.