Consejo Superior Laboral se reunió para iniciar diálogo entre Gobierno, trabajadores y empresarios sobre reforma al sistema de previsión social

En el edificio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Mintrab), se reactivó, este jueves, el Consejo Superior Laboral (CSL) cuyos miembros son representantes del Gobierno (el Mintrab y el Ministerio de Hacienda), de los empresarios (la CPC), y de los trabajadores (la CUT). En la jornada participaron, por parte del Gobierno, la ministra del Mintrab, Jeannette Jara, y la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza. La delegación de la CPC estuvo encabezada por su presidente Juan Sutil; la de la CUT contó con su presidente, David Acuña; la vicepresidenta de Comunicaciones, Silvia Silva, y el subsecretario General, Marco Canales. Participó también el director de la Organización Internacional del Trabajo, OIT para el Cono Sur, Fabio Bertranou.

Durante la jornada de trabajo, se eligió la directiva del CSL que encabezará Silva y como vicepresidente, Sutil. Esta es la primera vez que, desde que se creó el CSL (al alero de la Ley 20.940, publicada en septiembre 2016), la CUT preside el organismo. En la reunión, se abordaron otros temas como el diseño, propuesto por el Gobierno, de la implementación de los diálogos previsionales de cara a la reforma del Sistema de Previsión Social.

Jeannette Jara

En un punto de prensa, luego de finalizada la reunión de dos horas, la ministra Jara anunció que el CSL aprobó: “El diseño para el diálogo de la Reforma Previsional, instancia que desarrollaremos de forma descentralizada a partir del 27 de abril y que tiene como objetivo que dentro de las regiones del país se dé el debate de Reforma Previsional en un tiempo acotado, pero necesario para que nuestro nuevo Sistema Previsional goce de legitimidad suficiente, a fin de que sea tanto sostenible financieramente como también sostenible socialmente. Con un objetivo puesto en la centralidad, que es mejorar las pensiones actuales y futuras”.

En esa línea, aseguró que: “Este esfuerzo lo tenemos que hacer como país para poder buscar un buen acuerdo. Esto es urgente. Llevamos ocho años en este debate […]. Tenemos que ponerle entre todos y todas la disposición para poder sacar un acuerdo de pensiones. Chile ha cambiado mucho en los últimos años, en particular en los dos últimos años. Y tenemos certeza que para muy pocas personas hoy día podría haber dudas, pero para las grandes mayorías, no las hay: debemos avanzar hacia la Seguridad Social, y en ese desafío es donde todas las voluntades creemos debemos apuntar […]. Las personas mayores no pueden seguir esperando y nuestro sistema de pensiones como está diseñado hasta ahora, no va a dar resultados distintos. Llevamos 40 años bajo una lógica de capitalización puramente individual y requerimos avanzar a Seguridad Social […]. Lo esencial es que los riesgos del envejecimiento, las situaciones a las que las personas se ven expuestas cuando envejecen, la falta de ingresos producto de su salida del mercado del trabajo, sea asumido también con criterios de solidaridad”.

Silvia Silva

Silva en tanto resaltó que en esta instancia hay: “Un espíritu de encuentro, entendiendo que hoy día las grandes transformaciones para tener un Chile más justo, más igualitario para poder avanzar en políticas públicas laborales, nos necesitamos todos y todas. Y en eso, hoy hemos comprometido un trabajo que nos permita avanzar y en el andar poder ir saludando medidas y políticas públicas que nos permitan llegar a tiempo para las necesidades de las y los trabajadores de nuestra patria”, precisando que hay consenso en el rol protagónico que debe jugar el CLS.

Juan Sutil

Sutil, coincidió en la importancia del CSL respecto, explicó: “…de cómo sucede esto en países que tienen niveles de desarrollo mayores que el nuestro, donde una instancia tripartita, donde está el sector trabajador, el sector empleador y el Gobierno, se puede concluir , desde la mirada técnica, correcta, en las conclusiones que puedan construir un mejor futuro y construir mejor Seguridad Social. En ese aspecto, los gremios de Chile, que a mi me toca representar, hemos tomado el compromiso de participar activamente en todas las regiones del país en este plan de trabajo de diálogo, donde va a permitir que la ciudadanía, tanto los trabajadores como los empleadores de todo Chile puedan manifestar sus opiniones y aprehensiones. Tengo esperanza que eso puede generar una suerte de iluminación que permita que en algún minuto, reformas que no se han hecho en este país, se pueda avanzar en aquello, desde una mirada técnica, sostenible, sustentable en el tiempo y que, sobre todo, permita mejores pensiones en el largo plazo”.

David Acuña

Acuña en tanto, enfatizó que la CUT ha: “Insistido fuertemente en la construcción de diálogo social. Vemos este espacio con esperanza. Hemos tenido una conversación muy fructífera, hablando de Seguridad Social, de Previsión. Van a empezar los diálogos previsionales, lo que vemos como un avance porque estamos con una mirada de futuro, pero también con los pie en el presente”.

Fabio Bertranou

Bertranou, dijo que la OIT celebra esta posibilidad: “…de concretar este diálogo tripartito, potenciar una institución laboral tan importante como el Consejo Superior Laboral que le va a otorgar rectoría, gobernanza al proceso de diálogo. Desde la oficina de la OIT vamos a acompañar técnicamente el proceso y con gran expectativa fortalecer los distintos espacios, no solamente materias previsional sino todo el ámbito de la política laboral”.

Claudia Sanhueza

La subsecretaria Sanhueza, puntualizó que tanto el CLS como: “El espacio del trabajo también es el espacio de la Seguridad Social. Por lo tanto, lo pertinente, lo novedoso, es que este diálogo sobre Seguridad Social, sobre pensiones, se dé en este espacio. Creo que nos va a dar un ímpetu distinto esta vez para llegar realmente a una reforma de pensiones que sea significativa”.

Diálogos previsionales descentralizados

La ministra Jara explicó que los diálogos previsionales se inaugurarán el próximo miércoles 27 de abril en la sede capitalina de la OIT Cono Sur. Luego se hará un despliegue territorial que parte en Rancagua, invitando tanto a trabajadores como a empleadores a sumarse, a través de las secretarías ministeriales regionales del Trabajo y Previsión Social.

La metodología será con facilitadores que conformarán grupos de trabajo: “…en los cuáles se van a hacer algunas preguntas rectoras respecto de los principios de la Seguridad Social a fin de motivar el debate. Esto va a continuar con apoyo metodológico, tanto desde el Ministerio como desde la OIT para luego confluir en un proceso de síntesis que se va a realizar con una asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, al final del diálogo, que se estima que dure un mes o unos días más, pero no mucho más, porque esto tiene que ser un tiempo acotado y eso tenemos que tenerlo a la vista, va a terminar con un seminario que va a recoger la síntesis del diálogo, por un lado, y otra instancia del seminario que va a tener elementos del Derecho Comparado en materia de Seguridad Social, por lo tanto, van a haber expositores internacionales”, sostuvo Jara.