Delegada Presidencial Romina Alvarez coordina próxima reapertura de Paso Dorotea en Ultima Esperanza

Con motivo de la apertura del Paso Fronterizo Dorotea, el próximo domingo 01 de mayo, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza junto a la Unidad de Pasos Fronterizos de la DPP en coordinación con el Ministerio de Interior y Seguridad Pública informa sobre el despliegue que realizará Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Agrícola Ganadero, Aduanas, y la nueva entidad que formará parte del control fronterizo, Seremi de Salud, para la próxima apertura del paso terrestre que conecta a Puerto Natales con la localidad argentina de Río Turbio.

Durante este viernes, la DPP Romina Álvarez, lideró una reunión de coordinación entre estos servicios que se encuentran preparados para el retorno al complejo fronterizo y atender de manera idónea a las y los usuarios.

Respecto a la apertura del paso fronterizo Dorotea, la delegada informó que, “podrán cruzar la frontera de lunes a domingo, de 08:00 a 09:00 los buses internacionales destino el Calafate; de 09:00 a 12:00 apertura público en general; de 12:00 a 13:00 se sanitizará el complejo fronterizo; y de 13:00 a 16:00 apertura público en general”.

Álvarez enfatizó en que, “se abren las fronteras y la posibilidad de reencontrarnos, en un mes con alta relevancia a nivel local, ya que festejamos nuestros 111 años de Puerto Natales, por ello el llamado es a ser responsables, y a seguir las indicaciones de los servicios públicos, relacionados con la apertura de fronteras”.

La Seremi de Salud sólo controlará el ingreso al país, no así el egreso de éste. Actualmente, la región se encuentra en Alerta Nivel 1, es decir que no existen restricciones de viaje, por lo que los requisitos obligatorios de viaje en esta fase para el ingreso al país son: para los chilenos o extranjeros residentes, presentar C19 (www.c19.cl) o también llamada Declaración Jurada, ingresada idealmente con 24 horas de anticipación. Para los extranjeros no residentes, también deberán presentar C19 (www.c19.cl) o también llamada Declaración Jurada; y un seguro de salud, siempre con cobertura COVID-19.

Se recomienda realizar la homologación de vacunas a extranjeros no residentes para obtener el pase de movilidad y un test diagnóstico antes del ingreso al país. También se realizará testeo de manera aleatoria al ingreso al país o dentro de los 7 días posteriores al ingreso.

Por su parte, el teniente Pablo Herrera, Subcomisario del Retén de Casas Viejas, indicó que Carabineros implementará servicios policiales de orden y seguridad necesarios para apoyar las labores de las distintas instituciones involucradas. Se desplegará personal durante el horario de apertura y hasta el cierre, con la finalidad de entregar orden y reforzar la seguridad del complejo fronterizo.

A la Policía de Investigaciones, le corresponde el trabajo de ingresar la entrada y salida de las personas al territorio nacional, debiendo efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje idóneos y siempre que no existan prohibiciones legales.

La documentación de carácter idóneo, corresponde al pasaporte y cédulas de identidad válidos y vigentes, los cuales pueden ser utilizados por el titular para viajes internacionales.

En tanto, Francisco Álvarez Cárcamo, director regional (s) del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG Magallanes, recordó que todos los viajeros mayores de 18 años deben completar la Declaración Jurada Conjunta ADUANAS-SAG, formulario editable y disponible en el sitio web de la institución (https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/dj_2016_editable_0.pdf), que junto con detallar los productos que deben ser declarados al ingresar a Chile, puede ser completado previo al arribo a la frontera facilitando y agilizando el trámite de ingreso al país.

Al respecto, puntualizó que “es importante que la comunidad comprenda que el objetivo de la inspección que efectúa SAG, es evitar el ingreso de plagas o enfermedades que afecten la sanidad de la flora nativa, y de la producción agrícola y ganadera, por lo que, ante la duda, o en caso de transportar productos de origen animal, vegetal o artesanías, deberá ser un inspector o inspectora SAG quien autorice, o no, el ingreso de estos productos.”

Finalmente, Aduanas, presente en la reunión y representado por el profesional Patricio Traba, indicó que su servicio cumple funciones claves para el desarrollo del país, vigilar y controlar el paso de mercancías por las fronteras nacionales.

Señaló que el servicio controla y fiscaliza el ingreso y salida de las mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de Chile, donde dicho control se extiende a las personas y a los medios de transporte. También se inspeccionan las mercancías que ingresan o salgan de zonas de tratamiento aduanero especial, como en relación a la importación y exportación de servicios, cuando la ley disponga la intervención de la Aduana.