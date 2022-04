Derecho de propiedad y de libertad de expresión aprobados para la futura nueva Constitución

Pleno respaldó por amplia mayoría normas de la Comisión de Derechos Fundamentales que, además, esta semana inició la votación de las normas referidas a derechos sociales como salud, educación y seguridad social.

Intensa. Así podríamos definir la semana que tuvo la Comisión de Derechos Fundamentales que deliberó y votó las iniciativas relacionadas a los derechos sociales. Además, el Pleno de la Convención Constitucional votó las propuestas normativas correspondientes al denominado informe de reemplazo del primer informe.

En este caso, la máxima instancia del órgano constituyente respaldó 14 normas que pasan a la propuesta de borrador de nueva Constitución, en doble sesión dado el alto número de indicaciones que se presentaron.

Entre las propuestas visadas por las y los 154 constituyentes se encuentra el Derecho a la libertad de expresión. Este consagra que toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio y que no existirá censura previa sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determine la ley.

A su vez, el Derecho a la identidad también pasa a formar parte de la propuesta constitucional. Esta norma sostiene que toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas.

Por último, el Derecho de propiedad. En este caso se estableció que toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes; salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Asimismo, ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador.

Constituyente Mauricio Daza interviene en debate

Grandes acuerdos

El co-coordinador César Valenzuela, destacó el trabajo realizado, que contó con una amplia aprobación de las y los convencionales; y que se puede llegar a grandes acuerdos, quedando demostrado en las votaciones que contaron con amplio respaldo.

“Estamos contentos por lo ocurrido en el Pleno de la Convención Constitucional. Se nos hizo un llamado a mejorar los textos que habíamos presentado en nuestra primera presentación de informe y creemos que cumplimos con ese objetivo. Es por eso que aprobamos una serie de iniciativas que hoy son parte del borrador de nueva Constitución. Temas muy sentidos por la ciudadanía, en particular la libertad, de conciencia, religión, el derecho de propiedad, entre otros”.

Además, destacó que las normas fueron aprobadas por amplias mayorías en el Pleno, donde superaron muy por encima los 2/3. “Estamos ofreciendo buenos textos de forma transversal al proyecto de nueva Constitución”, sostuvo.

“La comisión de Derechos Fundamentales ya ha aprobado una batería importante de normas que son esenciales para la vida democrática y el estado de derecho en el borrador de nueva Constitución. César Valenzuela

Derechos sociales

La comisión, además, durante la presente semana, deliberó y votó en general las iniciativas relacionadas a derechos sociales como salud, vivienda, educación y seguridad social. De estas, 34 artículos pasaron a la discusión particular, entre los que destaca la iniciativa popular de norma que garantiza el derecho a vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria.

También, la iniciativa popular que consagra el trabajo decente: “El Estado de Chile reconoce y promueve el Trabajo Decente, que persigue cuatro objetivos estratégicos: el reconocimiento, respeto y garantía plena de los derechos fundamentales en el trabajo, la generación de oportunidades de empleo, el aseguramiento de la protección social y el reconocimiento y fortalecimiento del diálogo social”.

Constituyente Roberto Celedón expone ante el Pleno

Por otra parte, se aprobó la propuesta que garantiza el derecho a la seguridad social y pensiones fundado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación y oportunidad.

Por último, la iniciativa popular sobre el Derecho a la educación, que lo consagra como un derecho humano esencial, indispensable para el ejercicio de los demás derechos. El Estado tiene la función primordial, ineludible e indelegable de garantizar a todas las personas a lo largo de la vida su provisión gratuita y un acceso universal, permanente, inclusivo, democrático e integral.

Invitación a informarse del proceso

La Presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, destacó y respaldó el buen trabajo que ha realizado la Comisión de Derechos Fundamentales e invitó a la ciudadanía a informarse del proceso constituyente.

“Primero quiero agradecer a la coordinación y a la Comisión por el importante trabajo. Estos temas son muy sensibles, cercanos al país y queremos hacer un llamado muy claro a que consideremos que son profundamente trascendentales para las personas y clarificar que el trabajo de comisiones tiene distintas etapas. La próxima semana la comisión va a seguir trabajando en temas tan trascendentales como educación y salud y recordarles a las personas que hay cosas que se van a rechazar y eso no significa que no van a quedar; sino que hay distintas normas que van a seguir su camino hasta llegar al Pleno y este tendrá la última palabra en base al trabajo de las comisiones”, señaló la máxima autoridad del órgano constituyente. Conferencia Presidenta de la Convención y coordinadores Comisión de Derechos Fundamentales

Educación

Por su parte, la también co-coordinadora de la comisión, Janis Meneses, aclaró los temas relacionados con educación; específicamente sobre el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y ratificó el compromiso con la educación del país.

“Acabamos de terminar de votar en general las normas sobre educación y me gustaría contar que este derecho en particular tuvo la mayor cantidad de normas, en relación a otros derechos sociales. Se eligieron tres normas base para construir lo que vamos a presentar al Pleno. Queremos ser muy claros como coordinación que ninguna de las normas que fueron aprobadas niegan el derecho de los padres a escoger los establecimientos educacionales; ninguna de las normas impide la libertad de enseñanza, ni impiden la educación particular en nuestro país”.

“Queremos reafirmar nuestro compromiso con la educación de nuestro país y que, por supuesto, vamos a seguir construyendo en la línea de fortalecer la educación pública y el rol de las familias dentro del proceso educativo de las niñas, niños y jóvenes”. Janis Meneses

Fuente: Convención Constitucional.