Guerra en Ucrania: las fuerzas se desplazan a la región del Donbass y a los puertos de la costa

Rusia tiene en el punto de mira Mariupol en la guerra de Ucrania, donde los ataque se siguen multiplicando. Las Fuerzas Armadas de Rusia han efectuado ataques aéreos y de artillería contra unos 100 militares de Ucrania que, según Moscú, intentaban huir en vehículos blindados de la asediada ciudad de Mariupol en la guerra en Ucrania, matando a al menos 50. «Ayer, 11 de abril, en Mariupol por la noche, los remanentes de las tropas de Ucrania rodeadas en el territorio de la planta de Ilich intentaron sin éxito escapar de la ciudad», señaló el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashénkov.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha instado a la Unión Europea a imponer sanciones a todos los bancos rusos y al petróleo ruso y a fijar un plazo para poner fin a las importaciones de gas ruso.

«No podemos esperar… Necesitamos decisiones poderosas, y la UE debe tomarlas ahora. Deben sancionar al petróleo y a todos los bancos rusos… Cada estado de la UE debe establecer términos sobre cuándo rechazará o limitará las fuentes de energía (rusas) como como gas», dijo. «Solo entonces el gobierno ruso comprenderá que necesita buscar la paz, que la guerra se está convirtiendo en una catástrofe para ellos», dijo al parlamento lituano en un discurso en video.

Rusia desarrollará sus propias tecnologías para sustituir los rubros que dejó de importar por las sanciones impuestas por Occidente tras el inicio de la guerra en Ucrania, ha declarado el presidente ruso, Vladimir Putin.

«Continuaremos elevando nuestras propias competencias, desarrollando aquello que antes podíamos comprar libremente con petrodólares y gas», afirmó durante un encuentro con trabajadores de la esfera espacial rusa en el cosmódromo ruso de Vostochni.

Según el mandatario ruso, se trata de un dinero «que quedará de todos modos en el país».

El presidente Vladimir Putin ha advertido a Occidente que los intentos de aislar a Moscú fracasarán, citando el éxito del programa espacial soviético como evidencia de que Rusia podría lograr avances espectaculares en condiciones difíciles.

Rusia dice que nunca más volverá a depender de Occidente después de que Estados Unidos y sus aliados le impusieran sanciones paralizantes para castigar a Putin por su orden del 24 de febrero de lo que llamó una «operación militar especial» en Ucrania.

Sesenta y un años después del día en que Yuri Gagarin de la Unión Soviética saltó a los libros de historia al convertirse en el primer hombre en el espacio, Putin viajó al Cosmódromo de Vostochny en el Lejano Oriente de Rusia, a 3450 millas (5550 km) al este de Moscú. «Las sanciones fueron totales, el aislamiento fue completo, pero la Unión Soviética seguía siendo la primera en el espacio», dijo Putin, según la televisión estatal rusa. «No tenemos la intención de estar aislados», dijo Putin. «Es imposible aislar severamente a alguien en el mundo moderno, especialmente en un país tan vasto como Rusia».

