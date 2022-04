Individuo que lanzó una piedra contra el Presidente Gabriel Boric fue formalizado por atentado a la autoridad y quedó en libertad

El sujeto que arrojó una piedra al Presidente Gabriel Boric durante la tarde del jueves en La Serena, fue formalizado durante el mediodía de este viernes por el delito de atentado contra la autoridad. No obstante, el juez Pedro Rojas declaró ilegal su detención durante el desarrollo de la audiencia, quedando así el individuo en libertad.



El hecho ocurrió cerca de las 15:00 horas, cuando el Mandatario se acercó a saludar a un grupo de gente que estaba ubicada detrás de la valla presidencial en la Plaza de Armas de la ciudad.



De acuerdo a registros audiovisuales, el proyectil no cayó sobre el Mandatario, sino que sobre su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, quien resultó ileso. Se ve como Boric no se percata del hecho hasta poco después, cuando su equipo de seguridad lo retira del lugar.



El atacante corresponde a un hombre de 31 años que fue detenido después de la agresión. Además, trascendió que el sujeto habría estado protestando por el rechazo del quinto retiro a los fondos previsionales en la Cámara de Diputados.



El mediodía de este viernes se realizó su audiencia de formalización, en la cual el fiscal Andrés Gálvez relató que el detenido, individualizado con las iniciales S.A.M.A., “se acercó en un momento a las rejas papales que separan al público para poder saludar. En ese momento, mientras se desarrollaba esto y estaba a su alrededor su comitiva, tanto administrativa como de seguridad, el imputado, aprovechando justamente esta multitud que se reunió en el lugar, acometió violentamente contra Su Excelencia el Presidente de la República”.



El hombre arrojó la piedra “con claras intenciones de lesionarlo, la que finalmente golpeó a su jefe de Gabinete Matías Meza-Lopehandia. Particularmente lo golpeó en el tórax izquierdo, rebotó esta pedrada golpeando en la espalda a Su Excelencia”, dijo el persecutor.



En tanto, la defensa del individuo acusó que la detención se produjo de manera ilegal al no existir querella por parte del Ministerio del Interior. Y es que de acuerdo al artículo 26 de la Ley 12.297, sobre seguridad del Estado, la aprehensión se puede dar “por denuncias o querellas del Ministerio del Interior, del intendente regional respectivo o de la autoridad o persona afectada”.



“Por tanto, este hecho no podría ni siquiera haber sido iniciada su investigación de acuerdo a lo que expresa el Artículo 26 de lo que he relatado”, indicó la defensa.

En tanto, el fiscal Galvez respondió aseverando que Meza-Lopehandía prestó declaración a las 18:30 horas de ayer, algo que se podía considerar como denuncia, “porque la víctima, al menos una de ellas en este caso, ha prestado declaración”.



Finalmente, el magistrado acogió los argumentos de la defensa, declarando la ilegalidad de la detención y ordenando que fuera puesto en libertad, pese a que Gálvez intentó formalizar al detenido de todas maneras.

Fuente: La Nación, Chile.