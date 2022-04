La temporada de cruceros 2021-2022 en el puerto de Ushuaia, cerró con más de 200 recaladas

a temporada turística 2021-2022 se dio por finalizada ayer con la zarpada del Gran velero noruego Statsraad Lehmkuhl.

Desde el arribo del NAT GEO ENDURANCE el 7 de noviembre del 2021, la actividad de cruceros turísticos no se detuvo más hasta la fecha y de esta manera el Puerto de Ushuaia es el único de Latinoamérica que no interrumpió ninguna de sus actividades a lo largo del año 2021.

A lo largo de esos cinco meses se registraron más de 200 recaladas, que produjeron un movimiento de unas 60 mil personas, de las cuales cerca de 9 mil arribaron al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas en 88 vuelos charters y vuelos regulares.

Haciendo un balance de la temporada el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, señaló que “hemos tenido una excelente temporada turística ya que la llegada de cruceros turísticos de la temporada anterior fue nula por los efectos de la pandemia. No obstante eso, gracias al gran trabajo que se hizo para la apertura de la temporada en materia sanitaria y los protocolos que pudimos elaborar conjuntamente en el COE del puerto, con Sanidad de Frontera, los Ministerios de Salud y Turismo provinciales y nacionales, se logró esta gran temporada en la que más de 60 mil personas pasaron por el Puerto, lo que significó reactivar el empleo e ingresos de divisas en la ciudad, dejando muchas expectativas para la próxima”.

Murcia adelantó que “las perspectivas para la próxima temporada 2022-2023 son aún mayores y con muy buenos augurios, dado que hay programadas más de 480 recaladas entre las actividades turísticas, científicas, pesquera y containera en el muelle del puerto local. Esto es hasta hoy, con posibilidades de más ingresos para la que viene y confirmaciones de solicitudes hasta la temporada 24/25”.

El funcionario consideró que “de concretarse este incremento en las recaladas, los números económicos serán muy favorables para la provincia en estos rubros, dejando atrás definitivamente la recesión ocasionada por la Pandemia y teniendo al Puerto de Ushuaia como protagonista esencial respecto del turismo antártico y el resto de las actividades logísticas, de carga y pesca”.

Finalmente, el titular del Puerto de Ushuaia ratificó el rumbo de crecimiento constante en infraestructura portuaria, “tenemos en marcha la obra de ampliación del muelle comercial, largamente esperada y prometida por años, y hoy es una realidad. En pocos días vamos a licitar la obra de la Terminal de Catamaranes y los muelles para dichas embarcaciones. Además, junto con AGP estamos trabajando en el proyecto del nuevo puerto de cargas y logístico, además de los depósitos fiscales”.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego argentina.