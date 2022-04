Ministerio de Transporte presenta plan de fiscalización y seguridad vial por semana santa

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, al subsecretario de Transportes, Cristobal Pineda, la secretaria ejecutiva de Conaset, Karina Muñoz, la general de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, Marcela González, y el director nacional de SENDA, Carlos Charme, presentaron el Plan Integral de Fiscalización y Seguridad Vial de cara al primer fin de semana largo del año por Semana Santa.

En la instancia, las autoridades destacaron que los controles de los inspectores del MTT tendrán especial énfasis en los servicios de buses interurbanos y rurales, para que cuenten con todas las medidas de seguridad necesarias para el traslado de pasajeros.

En lo que va del año, se han realizado 10 mil controles a buses interurbanos, cursándose 1.300 infracciones, principalmente por el no uso del cinturón de seguridad, problemas en parabrisas y dispositivos electrónicos sin funcionar.

“Queremos detectar la mayor cantidad de situaciones de riesgo que puede terminar en un siniestro de tránsito, es por eso que realizaremos cerca de 4.500 fiscalizaciones, pero con nuestro esfuerzo no bastará, necesitamos colaboración de todos. Hacemos un llamado también a quienes se trasladarán en vehículos particulares, por favor no excedan el límite de velocidad, un mensaje de texto puede esperar, no consuman alcohol si van a conducir. En un accidente no sólo se pierde una vida, también se destruyen familias, proyectos y sueños. A veces suena tan frío cuando se comunican las cifras de fallecidos, pero detrás de cada uno de esos números hay un nombre, una persona, una historia que se interrumpió abruptamente” destacó el ministro Muñoz.

Sobre los siniestros de tránsito, cabe señalar que a nivel nacional en 2021 ocurrieron 80.751, donde se perdieron 1.688 vidas en el tránsito. La principal causa de fallecidos fue la velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo, con el deceso de 443 personas.

“Desde Conaset, hacemos un llamado a las y los conductores a planificar su viaje y evitar acciones riesgosas que puedan poner en peligro a las y los ocupantes del vehículo y quienes están fuera de él. Pedimos especial respeto a los límites de velocidad, gran problema en nuestras calles y carreteras, siendo la primera causa de fatalidades en el tránsito. También llamamos a evitar las distracciones durante la conducción, que han pasado a convertirse en otro motivo importante de pérdidas de vidas en el tránsito. Al volante tenemos una mayor responsabilidad e impacto en el espacio público, por ello invitamos ser conscientes de cada una de nuestras decisiones, y así sumados a los esfuerzos de fiscalización, evitemos lamentar tragedias” agregó Karina Muñoz.

Cabe señalar que se estima una salida de 5.139 buses interurbanos desde los terminales de la capital, los que trasladarían entre jueves y domingo a 214.429 personas.

Carlos Charme, Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA): “En lo que va del año, Carabineros con el apoyo de SENDA ha hecho más de 293 operativos en todo el país. En el periodo de Semana Santa de 2021 se realizaron más de 1.300 controles y para este año proyectamos aumentar en más de un 300% este tipo de fiscalización tanto en Alcotest como Narcotest para conductores de cualquier tipo de vehículo. Queremos hacer un llamado a la responsabilidad y un llamado a que, si ya cometió la mala decisión de consumir cualquier tipo de droga, no cometa la mala decisión de conducir cualquier tipo de vehículo”.

Aumento de flujo en carreteras

En cuanto al flujo que se registrará en las carreteras entre el jueves 14 y el domingo 17, el ministro de Obras Públicos, indicó que “este el primer fin de semana largo del año saldrán más de 400 mil vehículos por las carreteras de Santiago, esto es similar al flujo que había antes de la pandemia, por ello hemos tomado un conjunto de medidas como el peaje a luca, sistemas 3×1 y restricción para el tránsito de camiones. Todas estas medidas sirven para mitigar la congestión que vamos a tener, pero lo más importante es el llamado a las personas para que planifiquen su viaje y sean responsables en la conducción, para que todos tengan el mejor viaje posible”.

Por su parte, la Jefa de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, General Marcela González se refirió a la particularidad de este fin de semana largo, destacando que, tras dos años con restricción de movilidad, se proyecta un número importante de vehículos que saldrá de Santiago.

“Estaremos presente en las principales autopistas del país, controlando y entregando recomendaciones para que disfruten junto a sus familias. Tenemos el gran desafío, este y todos los fines de semanas largos, de enfrentar la otra pandemia, esa que el año pasado cobró la vida de 1.688 personas”, agregó la autoridad policial.

Las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad y autocuidado durante estos días y recordaron que en el 2021 durante el fin de semana largo de Semana Santa ocurrieron 518 siniestros de tránsito y resultaron 9 personas fallecidas.

Operación Transporte Público

Como es habitual, el Directorio de Transporte Público Metropolitano, organismo dependiente del MTT, preparó programa especial de operación enfocado en las cercanías de los terminales y puntos estratégicos de la comuna.

Al respecto, el subsecretario Cristóbal Pineda detalló que “para mejor desplazamiento de pasajeros durante el jueves 14, entre las 20:30 a 21:30, y domingo 17 de abril, entre las 20:30 a 23:30, se dispondrá de refuerzos de buses de tres servicios 120-210 y 401. El aumento de su operación será entre un 50% y 80% “.

La elección de los servicios responde al trazado que estos realizan por ejes estructurantes de las comunas de Renca, Estación Central, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, La Cisterna, Lo Espejo, Santiago, San Joaquín, La Florida, Puente Alto, y el sector Oriente.

“Con este plan especial queremos mejorar la conectividad de los usuarios y fomentar el uso del transporte público para quienes se desplazarán durante esos días dentro de la capital o quienes se trasladen hacia los terminales de buses para salir de la ciudad. Quiero destacar que Metro de Santiago el jueves 14, en la antesala del feriado aumentará su oferta de transporte en un promedio del 12% a nivel de red, con relación a lo programado habitualmente. Este incremento en la capacidad se realizará entre las 13:00 y las 18:00 horas, de forma diversificada de acuerdo con las afluencias de pasajeros de las distintas líneas” agregó Pineda.

En tanto, en EFE el servicio de tren Chillán – Estación Central sumará para el viernes 15 a su oferta habitual 3 servicios adicionales, aumentando en 75% la capacidad de transporte: 2 en dirección al sur y 1 en dirección a la capital. Por su parte, el domingo 17 también se adiciona un servicio para que los viajeros pueden retornar a la Región Metropolitana, lo que representa un 20% extra.

Estimaciones Transporte Aéreo

En la instancia, las autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones detallaron que, según las estimaciones de la Junta Aeronáutica Civil, organismo dependiente de la cartera, en el periodo comprendido entre el viernes 8 de abril y el domingo 17 de abril, se espera que se embarquen desde Santiago más de 260.000 pasajeros, de estos el 71% lo haría en rutas nacionales y un 29% en rutas internacionales.

En promedio, la cantidad de pasajeros transportados diariamente, durante semana santa es comparable a los días del periodo vacacional, ambas épocas medidas en vuelos comenzando en Santiago.

En comparación con el año 2019, se espera que se transporten en rutas internacionales un 60% de lo realizado en semana santa del 2019, y para rutas nacionales un 85% de lo realizado para el mismo periodo del 2019.

En años anteriores los destinos con más pasajeros desde Arturo Merino Benítez eran Lima, Buenos Aires, y Sao Paulo, en orden descendente. Actualmente en destinos internacionales se mantienen Lima y Buenos Aires, pero aparece Bogotá como tercer destino. En cuanto a las rutas nacionales, las preferidas eran Antofagasta, Calama y Puerto Montt, en orden descendente. Actualmente el orden de preferencias fue Puerto Montt, Antofagasta, Iquique.