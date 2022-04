Municipio inició ciclo de capacitaciones a futuros líderes estudiantiles de Punta Arenas

En dependencias del Liceo Sara Braun, el Municipio de Punta Arenas dio inicio a un ciclo de capacitaciones dirigidas a estudiantes de distintos establecimientos que buscan adquirir habilidades que les permitan formarse como futuros líderes.

“Desde el 2019 comenzamos con estos encuentros con los liderazgos de los colegios municipales subvencionados y los particulares, de tal forma de poder hacer un reconocimiento pero sobre todo potenciarlos, porque de ahí vienen los futuros líderes gremiales, sociales, laborales, políticos, y lo que buscamos es que también entre ellos se conozcan”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Las capacitaciones tienen por objetivo ubicar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales con la capacidad de expresar sus opiniones y decisiones en los asuntos que les competen a la comunidad, además de colaborar, aportar y cooperar en progreso común.

“La verdad me gustó porque toman diferentes puntos, como el teatro, lenguaje corporal y ahora la meditación. Entonces, es como que uno se encuentra con uno mismo. Además que se juntan colegios y esta es la primera vez, conoces personas de otros colegios y casi todos tienen los mismos intereses”, indicó Anastasia Bravo del Liceo Sara Braun.

“Me pareció una instancia súper buena, ya que es verdad que no todos nos conocemos pero gracias a eso es una instancia donde todos podemos conocer a las demás personas, interactuar entre nosotros mismos y saber lo que a la otra persona le gusta. O en este caso que nos hablaron de la expresión corporal, hacer un tema interactivo y dinámico”, indicó Antonia Echeverría, del Instituto Sagrada Familia.

“Encuentro súper bacán que se hagan este tipo de cosas. La verdad es que lo encuentro súper bueno, sobre todo para interactuar con integrantes de los Centros de Alumnos, que es algo que queremos fomentar, y esto es una especia de canal entre diferentes Centros de Alumnos de diferentes colegios, para poder organizar actividades en conjunto”, indicó Tomás Sánchez del Colegio Británico.

Los temas tratados estuvieron relacionados con el lenguaje no verbal en distintos contextos, ejercicios de expresión corporal, importancia de la respiración consciente y la meditación como herramienta para el desarrollo personal.