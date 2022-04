Ocho horas de debate y más de 100 intervenciones por proyectos de retiro de fondos previsionales

Dos propuestas se tuvieron a la vista ayer 18 de abril en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas para determinar una nueva alternativa de retiro de fondos previsionales. Una de ellas fue de carácter amplio y tuvo su origen en mociones presentadas de diputadas y diputados; la otra contemplaba un acceso restringido a la medida y la presentó el Gobierno. Tras un amplio debate, la Corporación optó por desechar ambas iniciativas.

Cada iniciativa tuvo su propio debate que sumó en conjunto cerca de ocho horas y donde participaron 66 parlamentarios/as, en el primer bloque, y 39, en el segundo.

René Alinco (IND), autor de uno de los proyectos, sostuvo que las y los chilenos no conocen la gobernabilidad cuando tienen necesidades básicas. “Mi Gobierno pretende que renunciemos a nuestra obligación a legislar”. Agregó que el Ejecutivo habla de inflación brutal y que no se van a cumplir reformas estructurales. “Eso no puede ser”, enfatizó.

Jorge Durán (RN), también autor de otra iniciativa, señaló que está a favor del retiro sin letra chica. A su vez, agregó que el Gobierno ayuda a las AFP, que siguen enriqueciéndose, pero son miles de familias abandonadas, con un nulo sistema de protección social y que no pueden llegar a fin de mes.

PS, FRVS, PEV y PR

Cosme Mellado (PR) manifestó que respalda el retiro. Dijo que la derecha no quiere manotazos a los fondos de los trabajadores, temores infundados que han sido disipados con la presentación de una reforma constitucional. Consideró que los manotazos los han realizado las AFP con el cobro de comisiones fantasmas. “Es un modelo agotado que no es capaz de entregar pensiones dignas”, acotó.

Marcos Ilabaca (PS) lamentó que el Gobierno (ministro Giorgio Jackson) no se hiciera parte en la discusión de las mociones refundidas para llegar a una solución intermedia. Así, criticó que llegara, luego, con un proyecto que nadie conocía. “No tengo razón para cambiar mi postura, la que he tenido de manera permanente en todos los retiros”, agregó.

Félix Bugueño (FRVS) dijo que representa la voz de la gente de su distrito, que pide ayuda que no llega y que necesita financiar tratamientos médicos, educación superior o ampliar o comenzar sus emprendimientos. Por eso, remarcó apoyaría el quinto retiro.

Viviana Delgado (PEV) indicó que hay poca memoria y consistencia política, porque ahora el Gobierno cambia de postura y se preocupa de la inflación. Añadió que la clase trabajadora son clientes de plástico, ya que con tarjetas de crédito financian los alimentos, medicamentos y estudios. “La gente pide lo justo para sus necesidades urgentes”, recalcó.

En contra

Gonzalo Winter (CS) estimó que los parlamentarios no solo están para enumerar las necesidades graves de los ciudadanos, sino también para buscar las soluciones. Sostuvo que los trabajadores echen manos a sus bolsillos no es lo ideal y que votaba en contra por convicción, “porque la hecatombe no va a ser en la economía, sino en el quinto quintil que no puede acceder al retiro y que sufrirá el alza de precios”.

Luis Sánchez (PREP) planteó que los argumentos económicos son verdades absolutas e irrefutables. Afirmó que no estamos de acuerdo con el manotazo, con el robo de los ahorros por el Estado, ni bajo esta Constitución, ni con lo que señala la Convención. Pero sí, con que los chilenos tengan una pensión digna y con el derecho de propiedad. Por eso, no estamos de acuerdo con el aumento de precio de los alimentos y rechazamos este retiro, enfatizó.

Ejecutivo

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que, a diferencia de retiros anteriores, hay afiliados que tienen saldo cero. Acotó que los que van a retirar son cerca de 10 millones de personas de mayores ingresos que van a gastar. Eso tiene un impacto en la inflación, agregó. Además, remarcó que la reforma de pensiones se ingresaría en el tercer trimestre.

En tanto, el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, detalló la propuesta acotada para financiar ciertos ítems como pensión de alimentos, salud, deudas financieras e hipotecarias, etc. Explicó que no es el Estado el que decide, sino las familias las que deciden si ocupan esos fondos para destinos restringidos. “No son límites a la libertad, porque hoy no pueden acceder a esos fondos, son opciones”, planteó.

Además, intervinieron los diputados independientes Bernardo Berger, Álvaro Carter, Felipe Camaño, Héctor Ulloa, Erika Olivera, Carlos Bianchi, Andrés Jouannet, Hotuiti Teao, Mercedes Bulnes, Mónica Arce, Tomás Lagomarsino, Marta González, Marcela Riquelme, Stephan Schubert, Cristián Tapia, Camila Musante, Francisco Pulgar, Marlene Pérez, Jaime Araya, Andrés Giordano y Mauricio Ojeda; PRI Enrique Lee; y PPD Carolina Marzán.

PDG Rubén Darío Oyarzo y Roberto Arroyo; RN Miguel Mellado, Frank Sauerbaum, Mauro González, Ximena Ossandón, Eduardo Durán, Hugo Rey, Camila Flores, José Miguel Castro, Andrés Celis y Juan Carlos Beltrán; PS Danisa Astudillo, Emilia Nuyado y Nelson Venegas; Comunes Emilia Schneider; PCS Diego Ibáñez, María Francisca Bello y Gael Yeomans.

PREP Gonzalo De la Carrera, Cristóbal Urruticoechea, Johannes Kaiser, José Carlos Meza, Benjamín Moreno, Gloria Naveillan y Agustín Romero; UDI Henry Leal, Daniel Lilayu y Fernando Bórquez; DC Ricardo Cifuentes, Joanna Pérez y Jorge Saffirio; PC Marisela Santibáñez; RD Jaime Sáez y Consuelo Veloso.

Retiro acotado del gobierno

Con una línea similar al debate que lo antecedió, continuó el análisis del proyecto sobre retiro acotado del gobierno. Críticas y apoyos se mezclaron en un extenso debate en el que, además, se subrayó la libertad de los afiliados para poder elegir.

Las intervenciones estuvieron marcadas por la crítica al cambio de opinión con respecto a los retiros de quienes hasta hace pocas semanas se desempeñaban como diputados y hoy pertenecen al Ejecutivo. Por el contrario, el Gobierno obtuvo apoyos en quienes coincidían con los negativos efectos económicos de un quinto retiro.

Entre los que se manifestaron en contra estuvo Rubén Darío Oyarzo (PDG). Este comparó el proyecto con una gift card de retail. Expuso que este solo busca transferencias directas a entidades financieras y rechazó que se le diga a la persona en qué gastar y cómo utilizar su propio dinero. En este sentido, remarcó que el proyecto no va por la línea que demanda Chile.

Francisco Undurraga (Evópoli) recalcó que su sector advirtió que los retiros eran una pésima política pública. “Preferimos pensar en su propia reelección por sobre el bienestar de la población”, preciso. A su juicio, la Sala de la Cámara se ha convertido en el símbolo de la anti seguridad social. Ello, al legislar para destrozar las pensiones que se prometieron mejorar.

Para Miguel Ángel Calisto (DC), el proyecto tiene problemas de aplicabilidad, manifestando que este “va a contribuir a mitigar efectos del endeudamiento más que entregar un apoyo directo a los chilenos”. En este sentido, dijo estar a favor del retiro abierto sin restricciones. Asimismo, invitó a un gran acuerdo político para generar una gran reforma de pensiones vinculada a una reforma tributaria.

Jorge Alessandri (UDI) lamentó que el primer proyecto del Gobierno no fuera un IFE, como los que daba el Gobierno anterior o una pensión garantizada universal, que no existe en América Latina. “El primer proyecto de la administración Boric es un retiro con letra chica para que los que todavía tienen plata se rasquen con sus propias uñas”, aseguró.

A favor

Emilia Schneider (Comunes) dijo que se debe contener la situación compleja que afecta al país y generar un escenario económico propicio para los grandes desafíos que vienen. La parlamentaria rechazó “las voces en esta Cámara que hablan de expropiación de los fondos de pensiones e instalan mentiras”. La reforma de las pensiones será fruto de un diálogo democrático, no como en dictadura, aseveró.

Carolina Tello (PC) dijo que quienes rechazan la norma se olvidan de los verdaderos afectados y afectadas en los procesos inflacionarios. A su vez, se refirió a quienes ya no tienen fondos para retirar y que terminarán sin un peso para cuando sobrevenga la vejez. Reforzó su apoyo indicando que “este proyecto sostiene algo que nos parece hoy imprescindible (…), cubrir necesidades que son primordiales, pero, además, busca evitar sobrecalentar una economía que está al límite”.

En tanto, Consuelo Veloso (RD) respaldó la norma, pues hay que darle un auxilio a las familias haciéndose cargo de las necesidades más importantes. Al respecto, destacó que el proyecto permitía ponerse al día con deudas de salud. servicios básicos, deudas de crédito hipotecario y de consumo. Por otro lado, resaltó que también se permitirá ahorrar para subsidios de vivienda.

Alejandro Bernales (PL) respaldó la norma, explicando los pagos que podían realizarse a través de esta propuesta. En esa dirección, destacó que se abarcaba el tema de las pensiones alimentos o también llamada la “ley papito corazón”. Planteó que no se debe permitir que las y los vecinos, el pueblo como se dice, paguen esta crisis con sus ahorros. Adicionalmente, destacó las propuestas que el Gobierno ha anunciado en termino de reforma de pensiones y alza al sueldo mínimo, entre otras.

Además, participaron las y los UDI Felipe Donoso, Daniel Lilayu, Gustavo Benavente, Gastón Von Mühlenbrock, Marco Antonio Sulantay, Cristian Labbé y Juan Antonio Coloma; PRI Enrique Lee; independientes Mercedes Bulnes, René Alinco, Natalia Romero, Carlos Bianchi, Javiera Morales y Andrés Giordano; PC María Candelaria Acevedo, Karol Cariola, Daniela Serrano y Lorena Pizarro; RN Miguel Mellado y Jorge Durán; PDG Roberto Arroyo; PREP Agustín Romero, Gloria Naveillan y Luis Sánchez; Evópoli Jorge Guzmán; y PCS Diego Ibáñez.

Además, expusieron los argumentos del Gobierno, los ministros de Trabajo y de Hacienda, Jeannette Jara y Mario Marcel, respectivamente.