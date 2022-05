Agua Mater, el agua magallánica que es reconocida a nivel mundial por su pureza y calidad

Tres estrellas obtuvo este producto natural en el Superior Taste Award, el reconocimiento más importante del mundo.

Su origen nace en las vertientes del sector Río Seco de Punta Arenas, destacando por su sabor, calidad y pureza.

Agua Mater nació desde una parcela familiar del clan Hernández-Mansilla ubicada en el km. 12 norte en Punta Arenas con el propósito de nutrir a las personas con agua de origen mineral de alta pureza y lo más importante, de gran calidad. Desde las vertientes locales, Agua Mater es extraída a 50 mts. de profundidad de la superficie de la tierra, rodeada de bosques y un entorno natural único en Magallanes, considerada una de las zonas más limpias y puras del sur del mundo.

Su creador, Jaime Hernández Mansilla es un microempresario magallánico que, junto a su familia decidieron emprender en este rubro siendo conscientes de ir de la mano con el cuidado y compromiso del medio ambiente, el entorno de la región y el mundo. El Agua Mater se presenta bajo tierra con una mineralidad y calidad única buscando acercar a quienes buscan una vida equilibrada.

“Este negocio fue idea de mis padres quienes consumían agua regularmente, y se decidió probar con el agua que estaba en nuestra parcela. Se realizó análisis con geólogos y la conclusión fue que acá hay un agua de excelente calidad por sí sola bebible y de flujo libre. Nosotros además eliminamos algunos minerales a través de un leve proceso sin alterar el origen o la fuente principal obteniendo un resultado puro y natural”, dijo Jaime Hernández Mansilla, Gerente de Operaciones de Agua Mater.

Tanto es el nivel de pureza, que Agua Mater es la primera agua de origen nacional que ha obtenido el “Superior Taste Award»; la certificación con más reconocimiento del mundo la cual está 100% focalizada en el sabor y la calidad. Esta certificación es la líder mundial en evaluación y certificación de alimentos y bebidas para el consumidor por parte de algunos de los mejores Chefs y Sumilleres a nivel mundial. “En noviembre del año pasado quisimos postular a este galardón y en enero de este año nos llegó el resultado, siendo nosotros los primeros en el país en obtener tres estrellas, con el 93% del puntaje total. Esto significa que las personas van a consumir un agua de excelente sabor, una de las mejores del mundo en calidad y muy saludable”, añadió Hernández.

Con un sabor excepcional Agua Mater es una de las mejores aguas minerales del mundo. Este reconocimiento fue gracias a más de dos años de trabajo y esfuerzo por parte de sus dueños quienes desde un inicio estuvieron focalizados en fabricar un producto de alta calidad.

A su vez, la empresa destaca en el concepto Huella Hídrica Azul, con una producción amigable con el medio ambiente cuyo gen está en la economía circular y con una Huella Hídrica sustentable y consciente de que su materia prima no es renovable. Es por ello que durante su proceso, las aguas que no se envasan, son devueltas a la tierra y río aledaño para ser recibidas nuevamente por la naturaleza. “Reducimos en un 50% la huella de producción por cada litro de agua”, agregó Hernández.

El Agua Mater no genera componentes dañinos al aire, agua y suelo; tampoco genera daño en el ruido, ni vibraciones que afecten al entorno y medio ambiente en general.

Es decir, Agua Mater es una materia prima excepcional con un pH único logrado a través de un proceso limpio, sin aditivos y modificación de su materia prima, además destaca por su por su baja mineralidad y alta concentración de componentes saludables.

Proceso de obtención

El agua se capta de forma natural, directamente de la fuente subterránea y es transportada a la planta para mantener al máximo su frescura y pureza.

Agua Mater no es esterilizada, no posee s aditivos y su procesamiento no es industrial. En tanto, la línea de extracción y embotellado no son invasivas y pasa por estrictas pruebas de calidad con el propósito final de no destruir la pureza de sus orígenes.

Producto innovador

Agua Mater ya está en el mercado con formatos de 500 ml, 1.500 ml y 6, 10 y 20 litros para llegar así a los magallánicos y personas de todo el país. Con solo 20 días en el mercado el producto ha recibido una excelente recepción por parte de los consumidores, quienes destacan además que el envase es 100% PET, es decir reciclable.